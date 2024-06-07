США ждут мощные ураганы: почти 33 миллиона домов могут быть разрушены стихийным бедствием

В преддверии сезона ураганов компания CoreLogic, специализирующаяся на информации и аналитике по недвижимости, опубликовала отчёт о рисках, чтобы страховщики и менеджеры по рискам могли подготовиться к возможным стихийным бедствиям.
Согласно отчёту, более 32,7 миллиона домов от Техаса до штата Мэн находятся под угрозой умеренного и серьёзного ущерба из-за ураганных ветров, а общая стоимость их потенциальной реконструкции составляет $10,8 трлн. Разумеется, не все пострадавшие дома будут полностью разрушены во время урагана.
«Страхование является одним из важнейших инструментов устойчивого общества, так как играет ключевую роль в восстановлении. Возможность количественной оценки риска помогает страховым компаниям принимать обоснованные решения, что особенно важно в условиях меняющейся ситуации с ураганами», — отметил вице-президент CoreLogic по управлению рисками Майклер Болтон Смит.
Он подчеркнул, что с учётом риска активного сезона ураганов страховщики и домовладельцы должны сделать всё возможное, чтобы подготовиться и максимально снизить риски.
В отчёте основное внимание обращается на три мегаполиса: Нью-Йорк, Хьюстон и Майами. Эти густонаселенные районы должны быть приоритетными при планировании из-за потенциальной серьезности прямого выхода урагана на берег, отмечают аналитики.
В Нью-Йорке под угрозой находятся более 3,7 миллиона жилых объектов, а в Хьюстоне и Майами - более чем 2 миллиона в каждом. Высокая плотность населения и развитая инфраструктура в этих регионах создают риски значительного ущерба от ураганов, говорится в отчёте.
Ранее эксперты рассказали россиянам, как избежать отказа в страховой выплате за границей.
Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?