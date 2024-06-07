США ждут мощные ураганы: почти 33 миллиона домов могут быть разрушены стихийным бедствием

CoreLogic: 32,7 млн домов в США находятся под угрозой в преддверии сезона ураганов

2:01 Your browser does not support the audio element. Страхование

В преддверии сезона ураганов компания CoreLogic, специализирующаяся на информации и аналитике по недвижимости, опубликовала отчёт о рисках, чтобы страховщики и менеджеры по рискам могли подготовиться к возможным стихийным бедствиям.

Фото: weather.gov by Кайл Катлер is licensed under public domain

Согласно отчёту, более 32,7 миллиона домов от Техаса до штата Мэн находятся под угрозой умеренного и серьёзного ущерба из-за ураганных ветров, а общая стоимость их потенциальной реконструкции составляет $10,8 трлн. Разумеется, не все пострадавшие дома будут полностью разрушены во время урагана.

«Страхование является одним из важнейших инструментов устойчивого общества, так как играет ключевую роль в восстановлении. Возможность количественной оценки риска помогает страховым компаниям принимать обоснованные решения, что особенно важно в условиях меняющейся ситуации с ураганами», — отметил вице-президент CoreLogic по управлению рисками Майклер Болтон Смит.

Он подчеркнул, что с учётом риска активного сезона ураганов страховщики и домовладельцы должны сделать всё возможное, чтобы подготовиться и максимально снизить риски.

В отчёте основное внимание обращается на три мегаполиса: Нью-Йорк, Хьюстон и Майами. Эти густонаселенные районы должны быть приоритетными при планировании из-за потенциальной серьезности прямого выхода урагана на берег, отмечают аналитики.

В Нью-Йорке под угрозой находятся более 3,7 миллиона жилых объектов, а в Хьюстоне и Майами - более чем 2 миллиона в каждом. Высокая плотность населения и развитая инфраструктура в этих регионах создают риски значительного ущерба от ураганов, говорится в отчёте.

Ранее эксперты рассказали россиянам, как избежать отказа в страховой выплате за границей.