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Не смирилась с отказами: читинка отсудила у страховой 3 миллиона за взрыв газа

В Чите женщина взыскала с "ВСК" 3 миллиона за взрыв газа в квартире

1:38
Страхование

Жительница Читы добилась взыскания более 3 миллионов рублей со страховой компании после того, как её квартира пострадала от взрыва газа. Попытки страховщика оспорить решение суда оказались безуспешными, сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на пресс-службу Забайкальского краевого суда.

В Чите женщина взыскала с "ВСК" 3 миллиона за взрыв газа в квартире
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В 2021 году жительница Читы приобрела в ипотеку квартиру на улице Боровая, дом 6. В 2022 году она заключила договор страхования с САО "ВСК". В 2023 году в квартире произошёл взрыв газа, после чего женщина дважды обращалась в страховую компанию, но каждый раз получала отказ.

Читинка подала иск к страховщику в Центральный районный суд, который вынес решение в её пользу: выплатить 3 миллиона рублей банку в счёт погашения остатка ипотеки, 60 тысяч рублей ей лично (сумма, выплаченная по ипотеке), а также штраф в 30 тысяч рублей. Однако "ВСК" не согласилась с решением суда и подала апелляцию, указав, что квартира была восстановлена за счёт бюджета.

Судебная коллегия по гражданским делам Забайкальского краевого суда встала на сторону потребителя и поддержала решение районного суда, посчитав взрыв страховым случаем. Судья указал, что восстановление квартиры за счёт бюджета не является равноценным возмещением.

Ранее эксперты рассказали, как не попасться на уловки страховых мошенников.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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