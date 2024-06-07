Не смирилась с отказами: читинка отсудила у страховой 3 миллиона за взрыв газа

В Чите женщина взыскала с "ВСК" 3 миллиона за взрыв газа в квартире

1:38 Your browser does not support the audio element. Страхование

Жительница Читы добилась взыскания более 3 миллионов рублей со страховой компании после того, как её квартира пострадала от взрыва газа. Попытки страховщика оспорить решение суда оказались безуспешными, сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на пресс-службу Забайкальского краевого суда.

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В 2021 году жительница Читы приобрела в ипотеку квартиру на улице Боровая, дом 6. В 2022 году она заключила договор страхования с САО "ВСК". В 2023 году в квартире произошёл взрыв газа, после чего женщина дважды обращалась в страховую компанию, но каждый раз получала отказ.

Читинка подала иск к страховщику в Центральный районный суд, который вынес решение в её пользу: выплатить 3 миллиона рублей банку в счёт погашения остатка ипотеки, 60 тысяч рублей ей лично (сумма, выплаченная по ипотеке), а также штраф в 30 тысяч рублей. Однако "ВСК" не согласилась с решением суда и подала апелляцию, указав, что квартира была восстановлена за счёт бюджета.

Судебная коллегия по гражданским делам Забайкальского краевого суда встала на сторону потребителя и поддержала решение районного суда, посчитав взрыв страховым случаем. Судья указал, что восстановление квартиры за счёт бюджета не является равноценным возмещением.

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