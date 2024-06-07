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Основные правила безопасности при выборе автостраховки: как не стать жертвой мошенников

Эксперты рассказали, как не попасться на уловки страховых мошенников

1:53
Страхование

В современном мире автострахование является неотъемлемой частью жизни каждого автовладельца. Однако с ростом популярности и необходимости страхования возрастает и количество мошенников, стремящихся воспользоваться неосведомлённостью граждан. Чтобы защитить себя и свои финансы, важно знать основные правила, которые помогут избежать обмана и выбрать надёжную страховую компанию.

Эксперты рассказали, как не попасться на уловки страховых мошенников
Фото: freepik.com by jcomp is licensed under public domain

Полиция советует следовать нескольким ключевым рекомендациям, которые значительно снизят риск стать жертвой мошенников в сфере автострахования:

Внимательно выбирайте страховую компанию или уполномоченного страхового агента

Если страховой агент действует как независимое юридическое лицо по доверенности от одной или нескольких страховых компаний, проявляйте особую осторожность. Именно в этом звене часто встречаются мошенники. У агента должна быть действующая доверенность от страховой компании, уполномоченной заключать страховые договоры. Не лишним будет сделать контрольный звонок в страховую компанию, выдавшую доверенность.

Осторожно относитесь к агентам, предлагающим большие скидки

Если агент предлагает оформить страховку по значительно заниженной стоимости, лучше сразу отказаться от его услуг. Скорее всего, это мошенник, и в случае страхового случая никаких выплат не будет. Также добросовестный агент никогда не предложит оформить страховой договор задним числом.

Проверяйте подлинность бланков договоров

Все бланки полисов печатаются централизованно на предприятиях госзнака. Например, подлинность бланка договора ОСАГО можно легко проверить онлайн. Для этого нужно зайти на сайт Российского Союза Автостраховщиков и ввести десятизначный номер полиса.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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