"Тренд инфляции сохраняется": Греф предположил, что будет с ключевой ставкой после заседания ЦБ в пятницу

Греф: оснований для снижения ключевой ставки нет

1:05 Your browser does not support the audio element. Страхование

Банк России с большой долей вероятности сохранит ключевую ставку на уровне 16% на заседании 7 июня, при этом есть вероятность её повышения, заявил президент и председатель правления "Сбербанка" Герман Греф в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

«Вы видите, что тренд инфляции пока сохраняется, и он выше наших прогнозов, выше ожиданий Центрального банка. Скорее всего, ставка будет как минимум сохранена. Во всяком случае, оснований для снижения нет пока. Никаких триггеров, которые могли бы привести к снижению, мы пока не видим», — сказал он.

По словам Грефа, вариант повышения ещё предстоит оценить. Банк России принимает решения самостоятельно, подчеркнул глава "Сбербанка".

Заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке пройдёт в пятницу. Ранее глава ВТБ Андрей Костин спрогнозировал повышение показателя.