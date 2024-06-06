"Тренд инфляции сохраняется": Греф предположил, что будет с ключевой ставкой после заседания ЦБ в пятницу

Банк России с большой долей вероятности сохранит ключевую ставку на уровне 16% на заседании 7 июня, при этом есть вероятность её повышения, заявил президент и председатель правления "Сбербанка" Герман Греф в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Вы видите, что тренд инфляции пока сохраняется, и он выше наших прогнозов, выше ожиданий Центрального банка. Скорее всего, ставка будет как минимум сохранена. Во всяком случае, оснований для снижения нет пока. Никаких триггеров, которые могли бы привести к снижению, мы пока не видим», — сказал он.
По словам Грефа, вариант повышения ещё предстоит оценить. Банк России принимает решения самостоятельно, подчеркнул глава "Сбербанка".
Заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке пройдёт в пятницу. Ранее глава ВТБ Андрей Костин спрогнозировал повышение показателя.
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