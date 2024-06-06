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"Тренд инфляции сохраняется": Греф предположил, что будет с ключевой ставкой после заседания ЦБ в пятницу

Греф: оснований для снижения ключевой ставки нет

1:05
Страхование

Банк России с большой долей вероятности сохранит ключевую ставку на уровне 16% на заседании 7 июня, при этом есть вероятность её повышения, заявил президент и председатель правления "Сбербанка" Герман Греф в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Греф: оснований для снижения ключевой ставки нет
Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

«Вы видите, что тренд инфляции пока сохраняется, и он выше наших прогнозов, выше ожиданий Центрального банка. Скорее всего, ставка будет как минимум сохранена. Во всяком случае, оснований для снижения нет пока. Никаких триггеров, которые могли бы привести к снижению, мы пока не видим», — сказал он.

По словам Грефа, вариант повышения ещё предстоит оценить. Банк России принимает решения самостоятельно, подчеркнул глава "Сбербанка". 

Заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке пройдёт в пятницу. Ранее глава ВТБ Андрей Костин спрогнозировал повышение показателя.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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