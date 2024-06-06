Для восстановления моста в Балтиморе потребуются четыре года и $1,7 миллиарда

Мэриленд нардеется восстановить мост в Балтиморе за $1,7 млрд

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Мэриленд планирует восстановить мост Фрэнсиса Скотта Ки к осени 2028 года, потратив на это от 1,7 до 1,9 миллиарда долларов, сообщил представитель Министерства транспорта штата Дэвид Бротон. По его словам, стоимость реконструкции является предварительной.

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Компания-брокер по страхованию моста WTW подтвердила, что страховщик Chubb готовится выплатить штату Мэриленд 350 миллионов долларов - как ожидается, эта сумма станет первой из многих выплат, связанных с обрушением Key Bridge.

Представители транспортной службы Мэриленда отметили, что оценки штата относительно затрат на восстановление моста соответствуют аналогичным проектам такого масштаба и сложности. Федеральное финансирование, поступления от страховщиков и другие выплаты позволят собрать необходимую сумму для восстановления, заявили официальные лица.

Мэриленд рассматривает несколько вариантов реконструкции моста, чтобы минимизировать затраты для налогоплательщиков штата, пишет Insurance Journal.

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