Вызывают заторможенность: эти 5 видов препаратов опасно принимать за рулём

Врач предостерегла от приёма успокоительных и антигистаминных препаратов за рулём

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Большинство аптечных препаратов являются безопасными для водителей. В то же время есть ряд лекарств, после приёма которых садиться за руль противопоказано, рассказала врач-терапевт и семейный врач компании BestDoctor Алина Красикова.

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По словам эксперта, в список противопоказанных за рулём медикаментов входят:

Снотворные, успокоительные и другие препараты, предназначенные для улучшения сна и снижения тревожности. Они вызывают сонливость и замедлить реакцию водителя, что может привести к опасным ситуациям на дороге, особенно если водитель засыпает за рулем.

Наркотические анальгетики. Сильные обезболивающие, такие как опиаты, могут вызывать усталость и ухудшать концентрацию водителя.

Антигистаминные препараты. Лекарства, используемые для снятия аллергических реакций, могут вызывать сонливость и замедлять реакцию водителя.

Противоэпилептические средства. Некоторые лекарства, применяемые при эпилепсии, могут вызвать сонливость и снизить внимательность водителя.

Психотропные препараты. Лекарства для лечения психических расстройств могут ухудшать моторику и психомоторные реакции водителя.

Также доктор напомнила об опасности употребления алкоголя перед вождением. Спиртное может существенно ухудшить реакцию и способности водителя, делая его одним из самых опасных веществ на дороге, подчеркнула Красикова.

"Важно понимать, что даже если лекарство не указано как запрещенное для вождения, его воздействие на организм может отличаться у разных людей. Если вы принимаете какие-либо лекарственные средства и собираетесь сесть за руль, рекомендуется проконсультироваться с врачом о возможных побочных эффектах и безопасности вождения", — подытожила врач.

Ранее Верховный суд разрешил страховщикам отказывать в выплатах по ДТП, если водитель был пьян.