Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Песков заявил, что Зеленскому потом будет очень сложно жить на свете
Бразилия хочет запустить прямые авиарейсы в Россию
Стало известно, как понять, что кошка требует внимания
Океан защищает людей от вирусов: неожиданные результаты исследования
Как приготовить черничное парфе
Fit Service: срок службы дешёвой пленки для авто составляет четыре года
Девушка из Папуа Новая Гвинея пыталась помочь Анастасии Заворотнюк
В ВСУ заявили, что русские уже забрали больше, чем Киев отбил в "контрнаступе".
Купюры 5 и 10 рублей вернутся в оборот
Вызывают заторможенность: эти 5 видов препаратов опасно принимать за рулём

Врач предостерегла от приёма успокоительных и антигистаминных препаратов за рулём

2:03
Страхование

Большинство аптечных препаратов являются безопасными для водителей. В то же время есть ряд лекарств, после приёма которых садиться за руль противопоказано, рассказала врач-терапевт и семейный врач компании BestDoctor Алина Красикова.

Врач предостерегла от приёма успокоительных и антигистаминных препаратов за рулём
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По словам эксперта, в список противопоказанных за рулём медикаментов входят:

  • Снотворные, успокоительные и другие препараты, предназначенные для улучшения сна и снижения тревожности. Они вызывают сонливость и замедлить реакцию водителя, что может привести к опасным ситуациям на дороге, особенно если водитель засыпает за рулем.
  • Наркотические анальгетики. Сильные обезболивающие, такие как опиаты, могут вызывать усталость и ухудшать концентрацию водителя.
  • Антигистаминные препараты. Лекарства, используемые для снятия аллергических реакций, могут вызывать сонливость и замедлять реакцию водителя.
  • Противоэпилептические средства. Некоторые лекарства, применяемые при эпилепсии, могут вызвать сонливость и снизить внимательность водителя.
  • Психотропные препараты. Лекарства для лечения психических расстройств могут ухудшать моторику и психомоторные реакции водителя.

Также доктор напомнила об опасности употребления алкоголя перед вождением. Спиртное может существенно ухудшить реакцию и способности водителя, делая его одним из самых опасных веществ на дороге, подчеркнула Красикова.

"Важно понимать, что даже если лекарство не указано как запрещенное для вождения, его воздействие на организм может отличаться у разных людей. Если вы принимаете какие-либо лекарственные средства и собираетесь сесть за руль, рекомендуется проконсультироваться с врачом о возможных побочных эффектах и безопасности вождения", — подытожила врач.

Ранее Верховный суд разрешил страховщикам отказывать в выплатах по ДТП, если водитель был пьян.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Власти признали ошибкой льготную ипотеку: "Люди платили больше, чем выигрывали от льготной ставки"

Подведены итоги программы господдержки льготной ипотеки.

Депутат Аксаков признал ошибочной программу господдержки льготной ипотеки
Самые эффективные подкормки для огурцов: советы опытных дачников
Суперпитание для огурцов: лучшие варианты подкормок на текущий период
Несколько вещей, которых больше всего боятся домашние кошки
Помидорам - только лучшее: возможности применения нашатырного спирта
Генералы не всегда были примером для русской армии Сергей Лебедев На Харьковском направлении ВСУ будут лезть из кожи Дмитрий Плотников Предполагаемый список стран и сил, которым Путин может поставить оружие Любовь Степушова
Клубничное варенье без варки: полностью сохраняет вкус, цвет и аромат свежих ягод
Муравьёв с пионов прогоните быстро: вот какие народные методы помогут
Мульчирование клубники в июне: 4 эффективных материала для обильного плодоношения
Мульчирование клубники в июне: 4 эффективных материала для обильного плодоношения
Последние материалы
Врач предостерегла от приёма успокоительных и антигистаминных препаратов за рулём
Как приготовить черничное парфе
Fit Service: срок службы дешёвой пленки для авто составляет четыре года
Девушка из Папуа Новая Гвинея пыталась помочь Анастасии Заворотнюк
В ВСУ заявили, что русские уже забрали больше, чем Киев отбил в "контрнаступе".
Купюры 5 и 10 рублей вернутся в оборот
Чем подкормить кабачки для избавления от вершинной гнили?
Алексей Маклаков признался, что играет в компьютерные игры, когда у него есть стресс
На съёмках "Обыкновенного чуда" Абдулов не смог вытянуть Симонову из зыбучих песков
Неожиданные факторы ранней седины: что говорят британские эксперты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников