"Сбербанк" повышает ставку по розничной ипотеке и потребительским кредитам — с чем это связано?

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"Сбербанк" увеличит на 1,5% ставку по розничной ипотеке

2:20
Страхование

"Сбербанк" объявил о повышении ставок по базовым ипотечным программам на 1,5 процентного пункта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

"Сбербанк" увеличит на 1,5% ставку по розничной ипотеке
Фото: freepik.com by rawpixel.com is licensed under public domain

Банк объясняет, что рост ставок связан с увеличением доходности ОФЗ на фоне высокой ключевой ставки Банка России и не затрагивает программы с господдержкой.

Теперь минимальные ставки по базовым ипотечным программам составят:

  • "Ипотека на новостройку" — от 18,2%.
  • "Ипотека на вторичное жильё" — от 18,2%.
  • "Ипотека на строительство дома" — от 18,2%.
  • "Ипотека на загородную недвижимость и землю" — от 18,5%.
  • "Ипотека на гараж, машиноместо или кладовую" — от 18,7%.
  • "Кредит под залог недвижимости" — от 19,3%.
  • "Военная ипотека" — от 17,6%.
  • "Рефинансирование ипотеки" — от 18,2%.
  • "Коммерческая ипотека" — от 19,7%.
  • "Ипотека без первоначального взноса" — от 19%.

Также изменяются ставки по потребительским кредитам - теперь они будут варьироваться от 17,9% до 39,9%, сообщает Frank Media.

В конце мая банк "ВТБ" также повысил ставку по рыночной ипотеке на один процентный пункт до 17,5% годовых, при условии комплексного страхования, подтверждения дохода и занятости, первом взносе не менее 30% и крупном размере займа.

Несколько заседаний подряд Банк России сохранял ключевую ставку на уровне 16%. Однако на последнем заседании регулятор ужесточил риторику и повысил прогноз средней ключевой ставки на этот и следующий годы до 15-16% и 10-12% соответственно. Следующее заседание совета директоров Банка России по вопросу уровня ключевой ставки запланировано на 7 июня.

Ранее "Тинькофф Банк" рассказал, что будет с картами и страховками клиентов после ребрендинга компании.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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