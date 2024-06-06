"Сбербанк" повышает ставку по розничной ипотеке и потребительским кредитам — с чем это связано?

"Сбербанк" объявил о повышении ставок по базовым ипотечным программам на 1,5 процентного пункта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.
Банк объясняет, что рост ставок связан с увеличением доходности ОФЗ на фоне высокой ключевой ставки Банка России и не затрагивает программы с господдержкой.
Теперь минимальные ставки по базовым ипотечным программам составят:
Также изменяются ставки по потребительским кредитам - теперь они будут варьироваться от 17,9% до 39,9%, сообщает Frank Media.
В конце мая банк "ВТБ" также повысил ставку по рыночной ипотеке на один процентный пункт до 17,5% годовых, при условии комплексного страхования, подтверждения дохода и занятости, первом взносе не менее 30% и крупном размере займа.
Несколько заседаний подряд Банк России сохранял ключевую ставку на уровне 16%. Однако на последнем заседании регулятор ужесточил риторику и повысил прогноз средней ключевой ставки на этот и следующий годы до 15-16% и 10-12% соответственно. Следующее заседание совета директоров Банка России по вопросу уровня ключевой ставки запланировано на 7 июня.
Ранее "Тинькофф Банк" рассказал, что будет с картами и страховками клиентов после ребрендинга компании.
Подведены итоги программы господдержки льготной ипотеки.