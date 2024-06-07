Рекордная выплата в 97,8 млн рублей произведена агропредприятию Белгородской области за ущерб от природных катастроф

Рекордная компенсация: Белгородские аграрии получили почти 100 млн рублей

0:49 Your browser does not support the audio element. Страхование

АО СК "РСХБ-Страхование" осуществило самую крупную выплату в своей истории по программе страхования на случай чрезвычайной ситуации природного характера агропредприятию из Белгородской области. Размер выплаты достиг почти 98 млн рублей.

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Майские заморозки в Новооскольском, Чернянском и Старооскольском районах привели к уничтожению урожая озимой пшеницы, и на территории страхования был объявлен режим ЧС регионального уровня.

Агропредприятие из Белгородской области получило 97,8 млн рублей. Выплата была произведена в полном объёме по ускоренной процедуре в соответствии с условиями страхования, сообщает "РСХБ-Страхование".