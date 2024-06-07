Рекордная выплата в 97,8 млн рублей произведена агропредприятию Белгородской области за ущерб от природных катастроф

АО СК "РСХБ-Страхование" осуществило самую крупную выплату в своей истории по программе страхования на случай чрезвычайной ситуации природного характера агропредприятию из Белгородской области. Размер выплаты достиг почти 98 млн рублей.
Майские заморозки в Новооскольском, Чернянском и Старооскольском районах привели к уничтожению урожая озимой пшеницы, и на территории страхования был объявлен режим ЧС регионального уровня.
Агропредприятие из Белгородской области получило 97,8 млн рублей. Выплата была произведена в полном объёме по ускоренной процедуре в соответствии с условиями страхования, сообщает "РСХБ-Страхование".
Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?