Эксперт Роман Фролов рассказал, как повысить востребованность страховых продуктов среди малого и среднего бизнеса

Барьеры страхования МСП: эксперт предложил инновационные решения

1:28 Your browser does not support the audio element. Страхование

Спрос на страхование для малого и среднего бизнеса стабильно увеличивается, однако уровень проникновения страховых продуктов на этом рынке всё ещё остаётся низким.

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Страхование должно стать важной частью управления рисками для российских компаний. Такое мнение высказал член совета директоров Страхового Дома ВСК Роман Фролов на сессии Петербургского Международного Экономического Форума «Большие деньги для малого бизнеса: лайфхаки привлечения кредитов и капитала».

По оценкам Романа Фролова, одним из препятствий для развития рынка страхования МСП является способ предоставления страховых услуг этим компаниям и в целом недостаточная технологичность процесса. Сегодня обычный пользователь может оформить полис ОСАГО или страхование квартиры всего за пару кликов. Подобный подход необходим и в корпоративном сегменте, включая МСП.

Другой способ повысить востребованность страховых продуктов для МСП — это расширение каналов продаж. Например, сотрудничество с маркетплейсами и специализированными площадками для поддержки МСП позволит увеличить клиентскую базу и усилить конкуренцию среди страховщиков корпоративных рисков. В конечном итоге это будет способствовать постоянному улучшению продуктовой линейки, сообщает afanasy.biz.