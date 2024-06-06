Какие страховки нужны для автопутешествия по России и за границей

Банки.ру: перед автопутешествием проверьте срок действия ОСАГО и каско

1:46 Your browser does not support the audio element. Страхование

Лето — время для автомобильных путешествий, и страховка играет ключевую роль в обеспечении безопасности и комфорта. Банки. ру рассказали, что нужно проверить и сделать перед тем, как отправиться в путь на автомобиле.

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Проверьте страховые полисы

Чтобы избежать неприятных сюрпризов во время отпуска, убедитесь, что ваши страховки в порядке. Прежде всего, проверьте срок действия полисов ОСАГО и КАСКО. Если страховка истекает во время поездки, оформите новый полис заранее, поскольку активация страховки может занять несколько дней.

Страхование для зарубежных поездок

Если вы планируете поездку за границу, вам потребуется приобрести полис автогражданской ответственности, действующий в стране назначения. Такой полис можно оформить на пункте пропуска. Учтите, что после исключения РСА из соглашения "Зеленая карта" полисы, приобретённые у российских страховых компаний, действуют только на территории Белоруссии.

Если у вас есть полис КАСКО и вы хотите, чтобы он действовал в другой стране, свяжитесь с вашей страховой компанией для расширения покрытия на конкретную страну или несколько стран.

Дополнительные страховые полисы

Даже если вы путешествуете по России, стоит оформить полис путешественника. Этот полис покроет ваши медицинские расходы в случае непредвиденных ситуаций. В международных поездках полис ВЗР (выезжающих за рубеж) обеспечит медицинское обслуживание. Если вы планируете экстремальные виды спорта, обязательно подключите опцию "активный отдых".

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