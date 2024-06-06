Какие страховки нужны для автопутешествия по России и за границей

Лето — время для автомобильных путешествий, и страховка играет ключевую роль в обеспечении безопасности и комфорта. Банки. ру рассказали, что нужно проверить и сделать перед тем, как отправиться в путь на автомобиле.
Чтобы избежать неприятных сюрпризов во время отпуска, убедитесь, что ваши страховки в порядке. Прежде всего, проверьте срок действия полисов ОСАГО и КАСКО. Если страховка истекает во время поездки, оформите новый полис заранее, поскольку активация страховки может занять несколько дней.
Если вы планируете поездку за границу, вам потребуется приобрести полис автогражданской ответственности, действующий в стране назначения. Такой полис можно оформить на пункте пропуска. Учтите, что после исключения РСА из соглашения "Зеленая карта" полисы, приобретённые у российских страховых компаний, действуют только на территории Белоруссии.
Если у вас есть полис КАСКО и вы хотите, чтобы он действовал в другой стране, свяжитесь с вашей страховой компанией для расширения покрытия на конкретную страну или несколько стран.
Даже если вы путешествуете по России, стоит оформить полис путешественника. Этот полис покроет ваши медицинские расходы в случае непредвиденных ситуаций. В международных поездках полис ВЗР (выезжающих за рубеж) обеспечит медицинское обслуживание. Если вы планируете экстремальные виды спорта, обязательно подключите опцию "активный отдых".
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