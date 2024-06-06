Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Евгений Балицкий: Новороссия станет новым федеральным округом
Каждый город на Земле обладает своим уникальным микробиомом
Дерматолог назвала главную бьюти-ошибку во время отпуска
Следователи нашли в квартире убийцы "декорации триллера"
Десять растений для тенистых мест в саду
Печенье с кленовым сиропом: быстро и вкусно
Эксперт по волосам Нагайцева рекомендует чаще мыть голову в период жары
Садальский рассказал о новом виде мошенничества
Врач Селиванова: за рулем нельзя принимать антигистаминные препараты 1-го поколения
Какие страховки нужны для автопутешествия по России и за границей

Банки.ру: перед автопутешествием проверьте срок действия ОСАГО и каско

1:46
Страхование

Лето — время для автомобильных путешествий, и страховка играет ключевую роль в обеспечении безопасности и комфорта. Банки. ру рассказали, что нужно проверить и сделать перед тем, как отправиться в путь на автомобиле.

Банки.ру: перед автопутешествием проверьте срок действия ОСАГО и каско
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Проверьте страховые полисы

Чтобы избежать неприятных сюрпризов во время отпуска, убедитесь, что ваши страховки в порядке. Прежде всего, проверьте срок действия полисов ОСАГО и КАСКО. Если страховка истекает во время поездки, оформите новый полис заранее, поскольку активация страховки может занять несколько дней.

Страхование для зарубежных поездок

Если вы планируете поездку за границу, вам потребуется приобрести полис автогражданской ответственности, действующий в стране назначения. Такой полис можно оформить на пункте пропуска. Учтите, что после исключения РСА из соглашения "Зеленая карта" полисы, приобретённые у российских страховых компаний, действуют только на территории Белоруссии.

Если у вас есть полис КАСКО и вы хотите, чтобы он действовал в другой стране, свяжитесь с вашей страховой компанией для расширения покрытия на конкретную страну или несколько стран.

Дополнительные страховые полисы

Даже если вы путешествуете по России, стоит оформить полис путешественника. Этот полис покроет ваши медицинские расходы в случае непредвиденных ситуаций. В международных поездках полис ВЗР (выезжающих за рубеж) обеспечит медицинское обслуживание. Если вы планируете экстремальные виды спорта, обязательно подключите опцию "активный отдых".

Ранее эксперт рассказал о двух способах снизить ставку по автокредиту.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Власти признали ошибкой льготную ипотеку: "Люди платили больше, чем выигрывали от льготной ставки"

Подведены итоги программы господдержки льготной ипотеки.

Депутат Аксаков признал ошибочной программу господдержки льготной ипотеки
Самые эффективные подкормки для огурцов: советы опытных дачников
Суперпитание для огурцов: лучшие варианты подкормок на текущий период
Несколько вещей, которых больше всего боятся домашние кошки
Помидорам - только лучшее: возможности применения нашатырного спирта
Генералы не всегда были примером для русской армии Сергей Лебедев На Харьковском направлении ВСУ будут лезть из кожи Дмитрий Плотников Предполагаемый список стран и сил, которым Путин может поставить оружие Любовь Степушова
Клубничное варенье без варки: полностью сохраняет вкус, цвет и аромат свежих ягод
Муравьёв с пионов прогоните быстро: вот какие народные методы помогут
Мульчирование клубники в июне: 4 эффективных материала для обильного плодоношения
Мульчирование клубники в июне: 4 эффективных материала для обильного плодоношения
Последние материалы
Следователи нашли в квартире убийцы "декорации триллера"
Десять растений для тенистых мест в саду
Печенье с кленовым сиропом: быстро и вкусно
Эксперт по волосам Нагайцева рекомендует чаще мыть голову в период жары
Садальский рассказал о новом виде мошенничества
Врач Селиванова: за рулем нельзя принимать антигистаминные препараты 1-го поколения
Генералы не всегда были примером для русской армии
Чемпион ОИ Фетисов считает, что показ ЧМ по хоккею в России — это предательство
Названы основные ошибки, которые не дают подружиться с кошкой
Боливийский политик Вальтер Арансибия: мы будем строить прямую демократию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников