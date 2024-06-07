В Нижнем Новгороде вынесен приговор 57 участникам преступной группы за мошенничество со страхованием автомобилей

Нижегородские мошенники осуждены за инсценировку ДТП и страховые махинации

1:23 Your browser does not support the audio element. Страхование

В Нижнем Новгороде был вынесен приговор 57 членам преступной группы, занимавшейся мошенничеством со страхованием автомобилей. Об этом сообщает областная прокуратура.

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Согласно материалам суда, с февраля 2019 года по октябрь 2020 года злоумышленники приобретали и страховали дорогие автомобили, а затем инсценировали аварии на территории города. Эксперты, участвовавшие в преступной схеме, оформляли необходимые документы для получения страховых выплат. Таким образом группа получила 12,2 миллиона рублей, которые были распределены между участниками.

Уголовное дело по статье "Мошенничество в сфере страхования, совершённое организованной группой и группой лиц по предварительному сговору" было возбуждено в отношении 58 человек, однако один из них скончался до вынесения приговора.

По решению суда, 35 обвиняемых получили от 3 до 12 лет лишения свободы в колониях общего и строгого режима. Ещё 22 человека были приговорены к условным срокам — от 1 года до 4 лет. На имущество подсудимых наложен арест для возмещения ущерба страховым компаниям, сообщает aif. ru.