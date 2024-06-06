Пострадавшие в столкновении трамваев в Кемерово получат компенсации от "АльфаСтрахования"

"АльфаСтрахование" заплатит пострадавшим в ДТП с трамваями в Кемерово

1:48 Your browser does not support the audio element. Страхование

"АльфаСтрахование" выплатит компенсации пострадавшим и родственникам погибшего в крупном ДТП с трамваями в Кемерово в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП).

Фото: web.archive.org by trolleyfan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Утром 6 июня в Кемерово произошло столкновение двух трамваев, двигавшихся в попутном направлении. В результате аварии один пассажир погиб, а около 90 человек получили травмы.

Президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Евгений Уфимцев сообщил, что близкие родственники погибшего и пострадавшие пассажиры имеют право на страховые выплаты в соответствии с законом об ОСГОП.

Согласно данным автоматизированной информационной системы НССО, у перевозчика есть действующий договор ОСГОП, заключенный с АО "АльфаСтрахование". В страховой компании подтвердили наличие действующего договора и готовность осуществлять выплаты после признания события страховым случаем.

Право на получение страховой выплаты по ОСГОП за вред жизни, причиненный пассажиру при перевозке, имеют иждивенцы погибших, а при их отсутствии — супруг(а), родители, дети погибшего. Для получения страховой выплаты необходимо представить в страховую компанию заявление, удостоверяющий личность документ, документы, подтверждающие факт иждивения и/или родства с погибшим, свидетельство о смерти и документы, подтверждающие расходы на погребение (если требуется возмещение таких расходов), а также документ о происшествии, оформленный перевозчиком.

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