Эксперт назвала два эффективных способа уменьшить ставку по автокредиту

Банки.ру: каско и личное страхование помогут снизить ставку по автокредиту

3:01 Your browser does not support the audio element. Страхование

Покупка автомобиля в кредит остаётся одним из самых популярных способов быстро стать владельцем нового транспортного средства. Эксперт Банки.ру Инна Солдатенкова рассказала, как с помощью страховки можно снизить ставку по автокредиту, и какие полисы для этого подходят.

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Как снизить ставку с полисом КАСКО

Полис КАСКО формально не обязателен для получения автокредита, однако без него банк, скорее всего, ухудшит условия кредита: увеличит первоначальный взнос и повысит процентную ставку. Это связано с тем, что до момента погашения кредита автомобиль находится в залоге у банка, и кредитной организации выгодно, чтобы он был максимально защищен.

Автокредит можно оформить в автосалоне или заранее онлайн. Будущий владелец может запросить у продавца копию ПТС или VIN-номер автомобиля, что достаточно для предварительного страхования в выбранной страховой компании. Это позволяет заранее сравнить стоимость КАСКО у разных страховщиков с помощью онлайн-калькулятора.

Стоит учитывать, что оформление автокредита и КАСКО в салоне часто является условием получения акционной цены на автомобиль. То есть, покупатель может не получить скидку, если не приобретет страховку у дилера.

Если вы оформляете автокредит самостоятельно, вы также можете выбрать страховую компанию по своему усмотрению, ориентируясь на ее рейтинг надежности. Таким образом, покупка полиса КАСКО — это один из способов получить более низкую процентную ставку по автокредиту.

Как личное страхование заемщика снижает ставку по автокредиту

Еще один способ снизить ставку по автокредиту — оформить страхование жизни и здоровья заемщика.

«Снизить ставку по автокредиту традиционно позволяют два вида страхования: каско и личное страхование. Как правило, средняя надбавка за отказ от них составляет порядка 5 процентных пунктов, но в ряде банков может достигать 10 пунктов и выше», — рассказала Солдатенкова.

Эксперт отмечает, что у некоторых банков полис личного страхования может называться «финансовой защитой» и включать GAP-страхование стоимости транспортного средства.

По словам Солдатенковой, банки часто указывают в условиях тарифа, насколько увеличится ставка при отказе от каждого вида страховки.

«В редких случаях отказ от каско или личного страхования не влияет на ставку, но чаще всего они всё же имеют значение. Купить все страховки можно одновременно с оформлением автокредита в банке либо же принести на сделку полисы от страховщика, соответствующие требованиям ЦБ», — подытожила Солдатенкова.

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