Страховщики назвали регионы-лидеры по выплатам ОСАГО: там попадают в ДТП чаще всего

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РСА: Дагестан стал лидером по числу выплат по ОСАГО

3:16
Страхование

Республика Дагестан заняла первое место по частоте страховых случаев по ОСАГО, вновь став лидером с показателем 8,5%, сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА), ссылаясь на данные в период с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года.

РСА: Дагестан стал лидером по числу выплат по ОСАГО
Фото: commons.wikimedia.org by JoeNomi 1961 is licensed under Creative Commons CC0 1.0

На втором месте находится Республика Ингушетия с частотой страховых случаев 7,8%. Третье место занимает Чеченская Республика с частотой страховых случаев 7%. Средняя частота страховых случаев по ОСАГО в России составляет 4,6%, как сообщил президент РСА Евгений Уфимцев.

Четвертое место занимает Приморский край с частотой страховых случаев 6,7%. На пятом месте – Республика Саха с показателем 6,1%, за ней следует Хабаровский край с частотой 5,9%. Седьмое место у Новосибирской области с частотой 5,8%, восьмое – у Чувашской Республики (5,5%).

Калининградская область заняла девятое место с показателем 5,3%. Десятку лидеров замыкают Карачаево-Черкесская Республика, Республика Бурятия, Республика Татарстан и город Москва, все с частотой 5,2%.

Кроме того, частота страховых случаев по ОСАГО выше средней по стране отмечена в Ульяновской области (5,1%), Санкт-Петербурге (5,1%), Ярославской области (5,1%), Томской области (5%), Московской области (5%), Челябинской области (5%), Астраханской области (4,9%), Севастополе (4,9%), Республике Марий Эл (4,9%), Омской области (4,8%), Красноярском крае (4,8%), Калужской области (4,8%), Самарской области (4,8%), Липецкой области (4,7%) и Иркутской области (4,7%).

Меньше всего в страховые по ОСАГО обращались в Чукотском автономном округе (1%), Ненецком автономном округе (3,3%) и Пермском крае (3,3%).

«По итогам смещенного календарного года частота страховых случаев по ОСАГО снизилась почти во всех регионах России и составила в среднем по стране 4,6%, что ниже среднего по стране за аналогичный период в прошлом году на 0,6 процентных пункта", - отметил Уфимцев.

Глава РСА отметил, что высокая частота страховых случаев по "автогражданке" в регионах может говорить о проблемах с безопасностью организации дорожного движения и несоблюдением водителями правил ПДД.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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