В Госдуму внесли законопроект о ежегодной выплате на детей: кто сможет её получить

Депутаты от ЛДПР предложили ввести ежегодную выплату не детей до 16 лет в размере 20% от прожиточного минимума. Проект размещён в базе данных Госдумы РФ.
Авторы документа во главе с председателем комитета ГД по труду Ярославом Ниловым предлагают установить право для одного из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на получение ежегодной выплаты к Международному дню защиты детей. Согласно проекту, получить выплату можно будет с 1 по 31 мая, на каждого ребёнка до 16 лет, имеющего российское гражданство.
"Ежегодная выплата к Международному дню защиты детей не учитывается в составе доходов семей получателей такой выплаты при предоставлении им иных мер социальной поддержки и не относится к доходам, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам", — говорится в документе.
Депутаты предлагают ввести выплату с 2025 года. По их мнению, это позволит "подарить детям ещё один повод для радости и улыбки" и в очередной раз напомнить о необходимости соблюдения прав и интересов ребёнка.
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