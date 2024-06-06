В Госдуму внесли законопроект о ежегодной выплате на детей: кто сможет её получить

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ЛДПР предложила ввести ежегодную выплату на детей до 16 лет

1:19
Страхование

Депутаты от ЛДПР предложили ввести ежегодную выплату не детей до 16 лет в размере 20% от прожиточного минимума. Проект размещён в базе данных Госдумы РФ.

ЛДПР предложила ввести ежегодную выплату на детей до 16 лет
Фото: flickr.com by Lucélia Ribeiro is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Авторы документа во главе с председателем комитета ГД по труду Ярославом Ниловым предлагают установить право для одного из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на получение ежегодной выплаты к Международному дню защиты детей. Согласно проекту, получить выплату можно будет с 1 по 31 мая, на каждого ребёнка до 16 лет, имеющего российское гражданство.

"Ежегодная выплата к Международному дню защиты детей не учитывается в составе доходов семей получателей такой выплаты при предоставлении им иных мер социальной поддержки и не относится к доходам, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам", — говорится в документе.

Депутаты предлагают ввести выплату с 2025 года. По их мнению, это позволит "подарить детям ещё один повод для радости и улыбки" и в очередной раз напомнить о необходимости соблюдения прав и интересов ребёнка.

Ранее в ГД предложили оплачивать больничный мужчинам, чьи жёны находятся в декрете. 

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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