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"Зачем два года ждали?" Путин словами о поставках оружия в другие страны послал Западу предупреждение

Политолог Бычков: Путин предупредил Запад, что формат конфликта может поменяться

2:38
Страхование

Заявление Владимира Путина о возможности отправки российского оружия в другие страны в качестве асимметричного ответа Западу на поставки оружия Украине сигнализирует Европе и США, что формат конфликта может поменяться, рассказал NewsInfo.Ru политолог, директор Института международных отношений "Сотрудничество", проректор по международной работе Института мировых цивилизаций Алексей Бычков.

Политолог Бычков: Путин предупредил Запад, что формат конфликта может поменяться
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Ранее президент России в ходе встречи с главами мировых СМИ на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что Россия подумает над тем, чтобы, по примеру вооружающих Украину США и Европы, отправить аналогичное оружие в другие регионы мира для ударов по странам Запада.

Слова российского лидера являются предупреждением Западу, представители которого присутствуют на ПМЭФ, уверен политолог.

"Первое, это, естественно, посыл в общем Западу о том, что формат может поменяться, если дальше будет продолжаться устойчивая поддержка Украины. Непонятно, почему мы два года ждали, чтобы это сказать. Это необходимо было делать раньше", — подчеркнул Бычков.

По словам эксперта, Россия для этих целей может поставить оружие на Ближний Восток, страны которого находятся в конфликте с Израилем.

"Это страны, где есть присутствие либо баз США, либо американских военных. Это различные негосударственные структуры, такие как хуситы, ХАМАС. Это такие государства как Иран, Ливия, Индия, страны Юго-Восточной Азии, Индия, Китай. Китай уже, в принципе, автономен, сам производит оружие", — перечислил Бычков.

В список потенциальных получателей российского оружия входит и Африка, которая сейчас проходит процесс "антиколониального освободительного движения", добавил политолог. Он напомнил, что недавно некоторые государства вышли из-под французского влияния, в основном военным путём.

Бычков подчеркнул, что воздействие на внутренние процессы других стран необязательно должно быть военным — оно может быть и косвенным, через определённые структуры. В пример эксперт привёл страны Европы:

"Например, Испания и баски. Великобритания, где Ирландия, и Шотландия, и Уэльс. Там недавно говорили о своей независимости", — отметил собеседник NewsInfo.Ru.

Ранее Путин дал мировым СМИ прогноз относительно сроков власти Зеленского.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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