Суд перепутал ИНН и сумму иска Центробанка к "Тинькофф Страхованию": как 40 тысяч рублей превратились в 7,7 миллиардов

Многомиллиардная сумма иска Центробанка России к "Тинькофф Страхованию" оказалась ошибкой в судебной картотеке — фактически она составляет всего 40 тысяч рублей, сообщил РИА Новости представитель компании.
Ранее в СМИ появилась информация, что ЦБ просит Арбитражный суд Москвы взыскать с АО "Тинькофф Страхование" более 7,7 миллиарда рублей.
"В карточке суда в графе "сумма исковых требований" указана не сумма иска, а ИНН компании. По факту это административное дело в рамках КоАП, сумма разбирательств — 40 тысяч рублей", — пояснил собеседник агентства.
Иск был подан регулятором 4 июня, дело пока не принято к рассмотрению, отмечает РИА Новости. Причины требований к страховщику в картотеке не указаны.
Ранее "Тинькофф Банк" объяснил клиентам, что изменится после ребрендинга компании.
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