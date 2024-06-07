Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предложил отменить пятилетнее ограничение на налоговый вычет по страхованию жизни

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов направил письмо министру финансов РФ Антону Силуанову с предложением отменить существующее пятилетнее ограничение на получение налогового вычета по договорам страхования жизни.
"Предлагаем либо рассмотреть возможность об отмене существующего ограничения в целом, либо, как вариант, рассмотреть возможность отмены существующего пятилетнего ограничения по договорам страхования жизни в том случае, если заключение такого договора обусловлено наличием у гражданина ипотеки," - говорится в письме.
Миронов пояснил, что письмо направлено в ответ на обращения многодетных семей, выплачивающих ипотеку. В настоящее время социальный налоговый вычет по договорам добровольного страхования жизни предоставляется только в случае, если такие договоры заключены на срок не менее пяти лет.
"На практике договоры страхования жизни, связанные с договорами ипотеки, заключаются ежегодно, в силу чего существующее пятилетнее ограничение не позволяет гражданам воспользоваться налоговым вычетом по таким договорам," - отмечается в документе.
Глава фракции подчеркнул, что данное предложение поможет выполнить задачи, поставленные президентом РФ в послании Федеральному собранию, касающиеся поддержки граждан, как сообщает ТАСС.
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