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"Мать болеет, а отцу — отказ?" Госдума предложила оплачивать больничный мужчинам во время декрета жён

ГД: мужья женщин в декрете должны иметь право на оплату больничного

Страхование

В Госдуму внесут проект, предлагающий оплачивать больничный мужчинам на время, пока их жёны находятся в декретном отпуске., сообщает Телеграм-канал "Юризм". 

ГД: мужья женщин в декрете должны иметь право на оплату больничного
Фото: freepik.com is licensed under public domain

С соответствующей инициативой выступила группа депутатов от ЛДПР и сенатор Елена Афанасьева. Парламентарии предложили внести изменения в закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».

В пояснительной записке к проекту отмечается, что закон не предусматривает одновременную выплату больничного пособия и пособия по уходу за ребёнком. Учитывая рост заболеваемости в последнее время, это может вызвать "серьёзную социальную напряженность" среди семей с детьми, говорится в документе.

«Ребёнок заболел, мать болеет, а отцу — отказ в оплате больничного? Несправедливо. Особенно в период, когда такие ситуации актуализированы теми же ковидными вспышками. Нужно закрепить законодательно следующее: если один из родителей, находящийся в отпуске по уходу за ребенком болеет, то в этом случае право взять больничный предоставляется другому родителю по уходу за ребенком. Это даст ребенку возможность полноценного ухода», ‒ пояснил инициатор законопроекта, глава Комитета ГД по труду Ярослав Нилов.

Ранее эксперты развенчали популярные мифы о ДМС.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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