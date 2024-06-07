Как отстоять свои права при отказе в медицинской помощи по ОМС: советы экспертов

Эксперты рассказали, что делать, если вам отказали в медицинской помощи по ОМС

1:30 Your browser does not support the audio element. Страхование

Если вам отказали в медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию (ОМС), важно знать свои права и возможные действия.

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Прежде всего, сохраняйте спокойствие и уточните причину отказа. Иногда проблема может быть решена на месте путем предоставления недостающих документов или разъяснения ситуации.

Обратитесь к руководству медицинского учреждения

Попросите встречу с главврачом или заведующим отделением. Объясните свою ситуацию и попросите официальное объяснение отказа в письменной форме.

Свяжитесь со своей страховой компанией

Каждому застрахованному гражданину присваивается полис ОМС, и страховая компания обязана защищать ваши интересы. Позвоните в страховую компанию и опишите проблему. Они могут провести проверку и помочь вам добиться получения необходимой помощи.

Подача жалобы

Если предыдущие шаги не дали результата, напишите жалобу в территориальный фонд ОМС и Министерство здравоохранения. В жалобе подробно опишите ситуацию, укажите данные медицинского учреждения и приложите копии документов.

Юридическая помощь

В сложных случаях может понадобиться помощь юриста. Обратитесь в юридическую консультацию, специализирующуюся на медицинских вопросах. Юрист поможет правильно составить документы и, при необходимости, представит ваши интересы в суде.