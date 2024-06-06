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Пострадавшие в ДТП с трамваями в Кемерово получат компенсацию от электротранспортной компании по страховке

Кемеровская ЭТК выплатит страховку пострадавшим в аварии трамваев

1:23
Страхование

Кемеровская электротранспортная компания возместит ущерб пострадавшим в ДТП с трамваями по страховке, сообщили РИА Новости в компании.

Кемеровская ЭТК выплатит страховку пострадавшим в аварии трамваев
Фото: commons.wikimedia.org by Василий Астанин is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

"В соответствии с федеральными законами, во-первых, застрахована гражданская ответственность компании, а во-вторых, не просто гражданская ответственность обязательная ОСАГО, а еще есть и страховка гражданской ответственности перед пассажирами, что характерно именно для общественного транспорта — обязательное страхование гражданской ответственности перед пассажирами. Все у нас эти договоры заключены, в рамках этих страховых договоров будут производиться возмещения", — сообщили в компании.

Утром 6 июня на Логовом шоссе в Кемерово произошло столкновение двух трамваев. По последним данным, число пострадавших в аварии достигло 67 человек, сообщил врио губернатора Кузбасса Илья Середюк.

"Из них в тяжёлом состоянии три человека — двое находятся в реанимации, один в операционной. Врачи борются за их жизни. Десять человек отправлены на амбулаторное лечение", — пояснил Середюк.

Число пострадавших уже достигло 80 человек, среди них трое несовершеннолетних, сообщает Газета. Ру.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по данному факту.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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