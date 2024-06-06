Страховщики раскрыли примерную стоимость ОСАГО и КАСКО для новой модели Lada Iskra 2025

Страховщики назвали примерную стоимость ОСАГО и КАСКО для новой модели Lada Iskra

1:57 Your browser does not support the audio element. Страхование

5 июня на ПМЭФ-2024 в Санкт-Петербурге была представлена бюджетная модель Lada Iskra 2025. С появлением автомобиля поступает новая информация о его характеристиках и стоимости страхования. Производство новой линейки автомобилей начнётся в феврале 2025 года.

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Как сообщает ресурс Autonews.ru со ссылкой на представителей страховой отрасли, ОСАГО для Lada Iskra будет стоить от 8,2 до 9,7 тыс. рублей в зависимости от региона. Например, "Совкомбанк Страхование" оценивает стоимость полиса для базовой версии модели с 90-сильным двигателем в этих пределах, если владельцем будет водитель 25 лет с 5-летним стажем вождения и годом безаварийной езды, зарегистрированный в Тольятти. КАСКО в этом случае будет стоить от 42 тыс. рублей.

Компания "Ингосстрах" оценивает стоимость полиса ОСАГО для водителя 30 лет с 10-летним стажем в 17 тыс. рублей, а стоимость КАСКО составит 32,5 тыс. рублей. Страховая компания "Согласие" предлагает ОСАГО за 13 тыс. рублей для начальной версии Lada Iskra, а для более мощной версии — примерно на тысячу дороже. КАСКО в "Согласие" будет стоить около 43 тыс. рублей, что составляет 2,8% от стоимости автомобиля.

Таким образом, стоимость ОСАГО варьируется от 8,2 до 17 тыс. рублей, а КАСКО — от 32,5 до 45 тыс. рублей. Предполагаемая цена на Lada Iskra составляет 1-1,2 млн рублей.