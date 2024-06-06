Исследование Приморского НИЦ: 81% водителей считают ОСАГО полезным, но 42% переплачивают посредникам

Приморские автолюбители рассказали о проблемах и преимуществах ОСАГО

2:24 Your browser does not support the audio element. Страхование

Приморский научно-исследовательский центр социологии и гражданских инициатив провёл исследование отношения водителей к обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО). Участие приняли 1,5 тысячи водителей региона.

Фото: Unsplash by Daniela Cuevas is licensed under public domain

Большинство водителей (81,2%) считают ОСАГО полезным, а 12,3% — нет. Услуга доступна для 80,2% опрошенных. Около 42,5% водителей переплачивают посредникам от 1500 до 3000 рублей, тогда как каждый четвёртый оформляет полис самостоятельно через интернет.

Директор центра Ольга Ивченко отметила, что самостоятельно оформлять полис просто и экономно. Большинство опрошенных (77,8%) не сталкиваются с проблемами при оформлении полиса, а среди тех, у кого были трудности, самые частые проблемы — технические неполадки на сайтах (54%), отказ при личном обращении (14%) и навязывание дополнительных услуг (9,5%).

Некоторые водители (менее 5%) признаются, что водят без полиса ОСАГО. Около 21,3% знают, куда обращаться при отказе в оформлении полиса, но только 5,6% действительно осведомлены о контролирующих органах.

Удовлетворённость стоимостью полиса разделилась: 28,3% полностью довольны, 25,5% скорее довольны, 23% скорее не довольны, и 23,2% абсолютно не довольны. Большинство (78,5%) предпочли бы изменить тарифы, повысив их для часто попадающих в аварии водителей и понизив для аккуратных.

Опыт получения выплат по ОСАГО имеют 41,5% участников, и 83,3% из них не столкнулись со сложностями. Среди предложений по улучшению системы ОСАГО наиболее популярным стало снижение тарифов (40%), повышение доступности автострахования (7%) и улучшение работы страховых компаний (5%), сообщает портал primorsky.ru.