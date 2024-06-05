Как оформить ДТП при наезде на дорожный знак и получить компенсацию от страховой

Ущерб при наезде на дорожный знак покрывается полисом ОСАГО

2:54 Your browser does not support the audio element. Страхование

Сбитый дорожный знак может стать причиной ДТП, и сам факт его повреждения считается дорожно-транспортным происшествием. Банки.ру рассказали, что делать водителю в такой ситуации.

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Порядок действий

Если автомобиль сбивает дорожный знак, это считается ДТП. Если вы попали в такую ситуацию, то:

Включите аварийную сигнализацию и выставите знак аварийной остановки.

Зафиксируйте обстоятельства аварии с помощью фото- и видеосъемки.

Если автомобиль создает помехи для других участников движения, после фото- и видеофиксации переместите автомобиль в сторону, но не покидайте место аварии.

Ожидайте прибытия инспектора ГИБДД.

Это стандартный порядок действий при любом ДТП. Вызов сотрудников ГИБДД необходим, так как сбитый дорожный знак — это ущерб, причинённый третьим лицам. Этот ущерб покрывается страховкой по ОСАГО в пределах лимита в 400 тысяч рублей. Если же ущерб превысит эту сумму, доплачивать придется водителю.

Оформление ДТП и получение страховой выплаты

Чтобы правильно оформить ДТП со сбитым дорожным знаком и получить страховую выплату:

Свяжитесь со своей страховой компанией и сообщите об аварии.

Подготовьте необходимые документы: копию паспорта, водительское удостоверение, документы на автомобиль, страховой полис, заявление, протокол ДТП.

Найдите свидетелей происшествия (если возможно).

Предоставьте документы в страховую компанию: сотрудники обработают заявку и сообщат о своём решении по возмещению ущерба.

Если страховая компания подтвердит компенсацию, она перечислит сумму на указанный банковский счет.

Обратиться в страховую компанию необходимо в течение пяти дней после аварии. Решение о выплате страховщик должен вынести в течение 20 дней.

Возможно ли оформление ДТП по европротоколу

Оформить ДТП по европротоколу, если вы сбили дорожный знак, нельзя. Европротокол применяется только в случаях, когда пострадало только имущество транспортных средств. Дорожные знаки являются государственным имуществом, за повреждение которого необходимо платить.

После ДТП нужно убрать знак с дороги, если он препятствует движению, но только после фотофиксации обстоятельств аварии.

Помимо возмещения ущерба за поврежденный дорожный знак, вам придется заплатить штраф от 5 до 10 тысяч рублей, предусмотренный статьей 12.33 КоАП. Этот штраф не покрывается полисом ОСАГО.

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