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Как оформить ДТП при наезде на дорожный знак и получить компенсацию от страховой

Ущерб при наезде на дорожный знак покрывается полисом ОСАГО

2:54
Страхование

Сбитый дорожный знак может стать причиной ДТП, и сам факт его повреждения считается дорожно-транспортным происшествием. Банки.ру рассказали, что делать водителю в такой ситуации.

Ущерб при наезде на дорожный знак покрывается полисом ОСАГО
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Порядок действий

Если автомобиль сбивает дорожный знак, это считается ДТП. Если вы попали в такую ситуацию, то:

  • Включите аварийную сигнализацию и выставите знак аварийной остановки.
  • Зафиксируйте обстоятельства аварии с помощью фото- и видеосъемки.
  • Если автомобиль создает помехи для других участников движения, после фото- и видеофиксации переместите автомобиль в сторону, но не покидайте место аварии.
  • Ожидайте прибытия инспектора ГИБДД.

Это стандартный порядок действий при любом ДТП. Вызов сотрудников ГИБДД необходим, так как сбитый дорожный знак — это ущерб, причинённый третьим лицам. Этот ущерб покрывается страховкой по ОСАГО в пределах лимита в 400 тысяч рублей. Если же ущерб превысит эту сумму, доплачивать придется водителю.

Оформление ДТП и получение страховой выплаты

Чтобы правильно оформить ДТП со сбитым дорожным знаком и получить страховую выплату:

  • Свяжитесь со своей страховой компанией и сообщите об аварии.
  • Подготовьте необходимые документы: копию паспорта, водительское удостоверение, документы на автомобиль, страховой полис, заявление, протокол ДТП.
  • Найдите свидетелей происшествия (если возможно).
  • Предоставьте документы в страховую компанию: сотрудники обработают заявку и сообщат о своём решении по возмещению ущерба.
  • Если страховая компания подтвердит компенсацию, она перечислит сумму на указанный банковский счет.

Обратиться в страховую компанию необходимо в течение пяти дней после аварии. Решение о выплате страховщик должен вынести в течение 20 дней.

Возможно ли оформление ДТП по европротоколу

Оформить ДТП по европротоколу, если вы сбили дорожный знак, нельзя. Европротокол применяется только в случаях, когда пострадало только имущество транспортных средств. Дорожные знаки являются государственным имуществом, за повреждение которого необходимо платить.

После ДТП нужно убрать знак с дороги, если он препятствует движению, но только после фотофиксации обстоятельств аварии.

Помимо возмещения ущерба за поврежденный дорожный знак, вам придется заплатить штраф от 5 до 10 тысяч рублей, предусмотренный статьей 12.33 КоАП. Этот штраф не покрывается полисом ОСАГО.

Ранее эксперты рассказали, как получить компенсацию при ДТП с участием велосипедиста.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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