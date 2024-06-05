Как оформить ДТП при наезде на дорожный знак и получить компенсацию от страховой

Сбитый дорожный знак может стать причиной ДТП, и сам факт его повреждения считается дорожно-транспортным происшествием. Банки.ру рассказали, что делать водителю в такой ситуации.
Если автомобиль сбивает дорожный знак, это считается ДТП. Если вы попали в такую ситуацию, то:
Это стандартный порядок действий при любом ДТП. Вызов сотрудников ГИБДД необходим, так как сбитый дорожный знак — это ущерб, причинённый третьим лицам. Этот ущерб покрывается страховкой по ОСАГО в пределах лимита в 400 тысяч рублей. Если же ущерб превысит эту сумму, доплачивать придется водителю.
Чтобы правильно оформить ДТП со сбитым дорожным знаком и получить страховую выплату:
Обратиться в страховую компанию необходимо в течение пяти дней после аварии. Решение о выплате страховщик должен вынести в течение 20 дней.
Оформить ДТП по европротоколу, если вы сбили дорожный знак, нельзя. Европротокол применяется только в случаях, когда пострадало только имущество транспортных средств. Дорожные знаки являются государственным имуществом, за повреждение которого необходимо платить.
После ДТП нужно убрать знак с дороги, если он препятствует движению, но только после фотофиксации обстоятельств аварии.
Помимо возмещения ущерба за поврежденный дорожный знак, вам придется заплатить штраф от 5 до 10 тысяч рублей, предусмотренный статьей 12.33 КоАП. Этот штраф не покрывается полисом ОСАГО.
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