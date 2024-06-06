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Время узнать правду: 5 распространённых заблуждений о ДМС и почему они не соответствуют реальности

5 популярных мифов о ДМС, в которые пора перестать верить

1:52
Страхование

Добровольное медицинское страхование (ДМС) — это один из эффективных способов защиты здоровья. Однако вокруг него существует множество мифов, которые могут вводить в заблуждение. Вот пять самых распространенных из них.

5 популярных мифов о ДМС, в которые пора перестать верить
Фото: freepik.com by pressfoto is licensed under public domain

Миф 1: ДМС — это дорого

Многие считают, что ДМС доступно только для состоятельных людей. Однако на рынке представлено множество программ, подходящих для разных бюджетов. Часто работодатели предлагают ДМС как часть социального пакета, что делает его доступным даже для обычных сотрудников.

Миф 2: ДМС не покрывает серьёзные заболевания

Существует мнение, что ДМС покрывает только незначительные медицинские услуги. На самом деле, большинство полисов ДМС может покрывать серьёзные заболевания и сложные медицинские процедуры, включая операции и длительное лечение.

Миф 3: ДМС не нужно, если есть ОМС

Обязательное медицинское страхование (ОМС) действительно обеспечивает базовый уровень медицинских услуг. Однако ДМС предлагает более широкий спектр услуг, высококвалифицированных специалистов и сокращённые сроки ожидания.

Миф 4: Оформление ДМС — сложный процесс

Многие опасаются бюрократии при оформлении ДМС. Однако современные страховые компании стремятся упростить процесс, предлагая онлайн-сервисы и минимизируя количество необходимых документов.

Миф 5: ДМС бесполезно для молодых и здоровых

Молодые люди часто думают, что ДМС им не нужно. Тем не менее, непредвиденные медицинские случаи могут случиться с каждым, и наличие ДМС может существенно сократить расходы на лечение.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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