Как отказаться от туристического полиса: условия возврата и возможные потери для клиентов страховых

Три дня на раздумье: как вернуть деньги за туристическую страховку

0:58 Your browser does not support the audio element. Страхование

Если по какой-то причине ваша поездка не состоялась или вы в последний момент передумали оформлять страховку, вы всегда можете отказаться от уже приобретённого туристического полиса.

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Некоторые страховые компании предлагают своим клиентам "время на раздумье" — несколько дней с момента заключения договора, в течение которых полис можно вернуть и получить полную стоимость обратно. Обычно такие условия распространяются на полисы, оформленные онлайн, а период для расторжения договора без потерь составляет три дня.

Вы также можете вернуть полис позже, но в этом случае страховая компания удержит 30% от его стоимости. Расторгнуть договор можно в любой день до начала действия полиса.

Если же вы решите расторгнуть договор уже после его начала, например, если поездка сорвалась или закончилась раньше, деньги за полис вам не вернут.