Как отказаться от туристического полиса: условия возврата и возможные потери для клиентов страховых

Если по какой-то причине ваша поездка не состоялась или вы в последний момент передумали оформлять страховку, вы всегда можете отказаться от уже приобретённого туристического полиса.
Некоторые страховые компании предлагают своим клиентам "время на раздумье" — несколько дней с момента заключения договора, в течение которых полис можно вернуть и получить полную стоимость обратно. Обычно такие условия распространяются на полисы, оформленные онлайн, а период для расторжения договора без потерь составляет три дня.
Вы также можете вернуть полис позже, но в этом случае страховая компания удержит 30% от его стоимости. Расторгнуть договор можно в любой день до начала действия полиса.
Если же вы решите расторгнуть договор уже после его начала, например, если поездка сорвалась или закончилась раньше, деньги за полис вам не вернут.
Кошки — отважные создания.