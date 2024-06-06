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Как отказаться от туристического полиса: условия возврата и возможные потери для клиентов страховых

Три дня на раздумье: как вернуть деньги за туристическую страховку

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Страхование

Если по какой-то причине ваша поездка не состоялась или вы в последний момент передумали оформлять страховку, вы всегда можете отказаться от уже приобретённого туристического полиса.

Три дня на раздумье: как вернуть деньги за туристическую страховку
Фото: commons.wikimedia.org by Vosicos635 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Некоторые страховые компании предлагают своим клиентам "время на раздумье" — несколько дней с момента заключения договора, в течение которых полис можно вернуть и получить полную стоимость обратно. Обычно такие условия распространяются на полисы, оформленные онлайн, а период для расторжения договора без потерь составляет три дня.

Вы также можете вернуть полис позже, но в этом случае страховая компания удержит 30% от его стоимости. Расторгнуть договор можно в любой день до начала действия полиса.

Если же вы решите расторгнуть договор уже после его начала, например, если поездка сорвалась или закончилась раньше, деньги за полис вам не вернут.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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