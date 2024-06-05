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ДТП с велосипедистом: какие компенсации положены участникам, и как получить деньги

Banki.ru: оформить ДТП с велосипедистом можно только с сотрудником ГИБДД

3:48
Страхование

Велосипедисты должны передвигаться по специальным велодорожкам или крайней правой полосе проезжей части, однако водители автомобилей не застрахованы от столкновений с ними. Банки.ру объяснили, как правильно оформить такую аварию и какие компенсации положены участникам ДТП по полисам ОСАГО и каско.

Banki.ru: оформить ДТП с велосипедистом можно только с сотрудником ГИБДД
Фото: freepik.com by prostooleh is licensed under public domain

Особенности оформления ДТП с участием велосипеда

Оформление ДТП с участием велосипедиста практически не отличается от других аварий. Важно помнить, что такие происшествия всегда оформляются с участием сотрудника ГИБДД. Оформление по европротоколу невозможно, так как оно применяется только при ДТП с участием двух автомобилей, у которых есть полисы ОСАГО.

Как оформить ДТП с велосипедистом

При аварии с велосипедистом первым делом оцените тяжесть повреждений всех участников и при необходимости вызовите скорую помощь. Затем вызывайте сотрудников автоинспекции. Постарайтесь не перемещать машину и велосипед до прибытия полиции. Если же это необходимо, зафиксируйте обстоятельства аварии на фото и зарисуйте схему происшествия.

Сотрудник полиции установит виновных и оформит протокол. Участники ДТП заполняют «Извещение о ДТП». Если виновным признан велосипедист, водитель автомобиля может потребовать компенсацию вреда в досудебном или судебном порядке. Если виновен водитель, велосипедист сможет получить компенсацию вреда своему здоровью (до 500 тысяч рублей) и компенсацию вреда велосипеду (до 400 тысяч рублей) по полису ОСАГО водителя.

Если у виновного водителя нет ОСАГО, велосипедист может подать заявление на компенсацию вреда здоровью через Российский союз автостраховщиков. Вред велосипеду в этом случае возмещается водителем из собственного кармана.

Обращение в страховую компанию

Если виновным признан водитель с полисом ОСАГО, велосипедисту нужно получить от него экземпляр извещения о ДТП и документы ГИБДД. С этими документами он может обратиться в страховую компанию виновника для получения компенсации.

Велосипедисту важно зафиксировать все повреждения у врача: страховая компания рассчитывает размер компенсации вреда здоровью на основании медицинских справок. Компенсация полагается даже за незначительные травмы. Для компенсации за поврежденный велосипед потребуются чек из магазина или паспорт изделия. Велосипед не следует ремонтировать до осмотра экспертом страховой компании.

Для получения компенсации по ОСАГО необходимо:

  • Оформить ДТП с участием сотрудника ГИБДД.
  • Предоставить в страховую компанию извещение о ДТП и документы из ГИБДД.
  • Получить у врача справки о травмах и повреждениях.
  • Подтвердить право собственности на велосипед и не ремонтировать его до осмотра представителем страховой компании.

Если виноват велосипедист

Велосипедисты также могут быть виновниками ДТП. Виновного всегда определяют в соответствии с ПДД. Например, если велосипедист двигался на красный свет, водитель авто не будет виновен. В таких случаях водитель может получить компенсацию в досудебном или судебном порядке.

Если автомобиль застрахован по каско, страховая компания урегулирует убыток и затем взыщет ущерб с виновника аварии. Велосипеды по полису ОСАГО не страхуются.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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