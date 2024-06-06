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Турция названа самой безопасной страной для туризма: статистика страховых случаев и мнение эксперта

Страховщики назвали самую безопасную страну для туристов

1:03
Страхование

Турция является самой безопасной страной для туристов, заявила исполнительный директор компании "ЕВРОИНС Туристическое Страхование" (ERV) Юлия Алчеева, комментируя мнения о возможной опасности этой страны из-за большого числа страховых случаев. По её словам, правильнее оценивать не общее количество таких случаев, а их долю по отношению к числу туристов, сообщает News.ru.

Страховщики назвали самую безопасную страну для туристов
Фото: wikimapia by Vadim.tk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Турция действительно является самой безопасной туристической страной. В то время как в Таиланде происшествия на отдыхе происходят чаще, в Турции такие случаи регистрируются реже всего, отметила Алчеева.

Согласно данным ERV, в прошлом году в Турции туристы чаще всего обращались за медицинской помощью по страховке из-за гастроэнтерита (23%), фарингита и тонзиллита (14,26%), а также лор-заболеваний (10,01%). Различные травмы составляли менее 10% всех случаев.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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