Турция названа самой безопасной страной для туризма: статистика страховых случаев и мнение эксперта

Страховщики назвали самую безопасную страну для туристов

1:03 Your browser does not support the audio element. Страхование

Турция является самой безопасной страной для туристов, заявила исполнительный директор компании "ЕВРОИНС Туристическое Страхование" (ERV) Юлия Алчеева, комментируя мнения о возможной опасности этой страны из-за большого числа страховых случаев. По её словам, правильнее оценивать не общее количество таких случаев, а их долю по отношению к числу туристов, сообщает News.ru.

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Турция действительно является самой безопасной туристической страной. В то время как в Таиланде происшествия на отдыхе происходят чаще, в Турции такие случаи регистрируются реже всего, отметила Алчеева.

Согласно данным ERV, в прошлом году в Турции туристы чаще всего обращались за медицинской помощью по страховке из-за гастроэнтерита (23%), фарингита и тонзиллита (14,26%), а также лор-заболеваний (10,01%). Различные травмы составляли менее 10% всех случаев.