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Как застраховать квартиру для посуточной аренды, и зачем это делать

Banki.ru: стоимость страховки для арендной квартиры на 20% выше

4:34
Страхование

Сдача квартиры в посуточную аренду - хороший источник дохода. Такое жильё тоже можно за страховать. В случае, если арендаторы повредят имущество, владелец сможет получить компенсацию. Банки.ру рассказали, как правильно оформить страховку на арендную квартиру.

Banki.ru: стоимость страховки для арендной квартиры на 20% выше
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Как страхуется квартира для посуточной аренды

Дома, коттеджи и квартиры, предлагаемые на сайтах-агрегаторах для посуточной аренды, обычно страхуются. Агрегаторы подписывают договоры со страховыми компаниями, выступая страхователями, тогда как застрахованными лицами становятся владельцы жилья.

Стоимость страхования, по словам управляющего директора департамента андеррайтинга розничного страхования компании «Ренессанс страхование» Артёма Искры, зависит от программы и составляет от 100 рублей в день, возможна посуточная оплата. При аренде через платформу страховка может включаться в арендную плату арендатора или оплачиваться самой платформой для повышения конкурентоспособности.

Также страховаться могут квартиры и дома из частных объявлений. Страховщики отмечают рост запросов на страхование посуточной аренды от индивидуальных владельцев. В этом случае обычно заключается годовой договор страхования. Существуют полисы как для страхования имущества, так и специально для сдачи квартиры в аренду.

Стоимость страхования квартиры при сдаче в аренду примерно на 20% выше, чем для жилья, в котором проживает сам владелец. Например, полис для однокомнатной квартиры с покрытием домашнего имущества на 500 тыс. рублей и отделки на 700 тыс. обойдется в около 6 тыс. рублей в год. При сдаче в аренду стоимость полиса составит около 7,5 тыс. рублей. Дополнительно можно оформить опцию «неосторожные действия третьих лиц», которая покрывает ущерб, нанесенный арендаторами, например, повреждение мебели или стекол. Эта опция увеличит стоимость полиса на 20–30%.

Какие риски страхуются

Страховое покрытие для арендного жилья обычно включает конструктивные элементы, внутреннюю отделку, системы коммуникаций и оборудование, движимое имущество и гражданскую ответственность. В случае страхования ответственности компенсация выплачивается соседям, независимо от того, кто причинил ущерб – арендодатель или арендатор.

Страхование охватывает стандартные риски: пожар, удар молнии, взрыв, залив, стихийные бедствия, противоправные действия третьих лиц, механическое воздействие, гражданскую ответственность перед третьими лицами.

Покрытие можно расширить, включив риски неосторожных действий третьих лиц, повреждение электрических и электронных устройств, террористические акты, расходы на аренду жилья во время ремонта после страхового события, уборку после страхового случая и замену замков после взлома.

В некоторых программах могут покрываться и другие риски, например, непредвиденные расходы застрахованного лица, включая транспортные расходы и расходы на бронирование жилья или отеля, возникшие вследствие несоответствия ранее арендованного жилья указанным условиям. Несоответствия могут включать отсутствие кухни, санузла, кондиционера, электричества, горячей воды или Wi-Fi, если они были заявлены в документах аренды.

Для арендодателей также может быть предусмотрена защита на случай прекращения арендной платы или простоя квартиры из-за неожиданного съезда арендатора.

Стоимость страховки

Страховая сумма варьируется от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, включая внутреннюю отделку, движимое имущество и гражданскую ответственность. Стоимость рассчитывается индивидуально, в зависимости от проекта и региона. В среднем цена полиса на год с выплатой до 500 тыс. рублей составит порядка 4 тыс. рублей.

Страхование жилья для посуточной аренды позволяет владельцу жилья не ограничивать себя в выборе арендаторов: некоторые собственники, опасаясь ущерба, не сдают квартиру семьям с маленькими детьми или животными. Для арендатора страховка также означает защиту финансов при возникновении непредвиденных ситуаций.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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