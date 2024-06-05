Срок ремонта по ОСАГО хотят увеличить до 60 дней — страховщики снова жалуются на санкции

Уфимцев: срок ремонта по ОСАГО нужно увеличить до 60 дней

1:16 Your browser does not support the audio element. Страхование

Всероссийский союз страховщиков и Российский союз автостраховщиков предлагают увеличить срок ремонта авто по ОСАГО до 60 дней. Об этом сообщил президент ВСС и РСА Евгений Уфимцев.

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Он пояснил, что России необходима "трансформация натурального возмещения" по полисам "автогражданки", для чего не хватает 45 дней — именно столько составляет сейчас максимальный срок восстановительных работ. Также Уфимцев предложил разрешить использовать для ремонта подержанные автозапчасти.

"Сегодня сроки поставок для ремонта авто заметно увеличились из-за ухода зарубежных брендов и разрыва логистических цепочек. Ситуацию усугубили крупные поставщики из Южной Кореи и Тайваня, присоединившиеся к санкциям", — подчеркнул он.

Директор по рознице "Альфастрахование" Александр Горин поддержал предложение, отметив, что 60 дней — "эмпирически подтверждённая" цифра. По его словам, законодательное увеличение срока ремонта по ОСАГО и разрешение использовать б/у детали способны изменить ситуацию в лучшую сторону.

Ранее стало известно, когда дорожные камеры смогут выявлять машины без ОСАГО.