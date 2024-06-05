МФЦ Санкт-Петербурга и ВСК подписали соглашение о включении медицинских страховок в перечень услуг

МФЦ Петербурга начнут предоставлять медицинские страховки

1:36 Your browser does not support the audio element. Страхование

В первый день Петербургского международного экономического форума многофункциональные центры (МФЦ) Санкт-Петербурга заключили соглашение со страховой компанией ВСК, включив медицинские страховки в перечень предоставляемых услуг. Директор МФЦ Петербурга Максим Александров уверен в востребованности страховых услуг, как сообщает портал spbdnevnik.ru.

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"Мы стремимся в многофункциональных центрах создать такую экосистему, которая позволила бы заявителю за один визит оформить как можно больше государственных услуг. Через МФЦ уже можно оформить загранпаспорт, можно подать документы на предоставление визы, на проставление апостиля. Такая услуга, как страхование, я уверен, тоже будет очень полезна нашим жителям и гостям города. Кроме того, началось лето, а среди услуг будет и страхование от клещевого энцефалита, и страхование перед выездом за рубеж, и страхование здоровья", — отметил директор МФЦ Петербурга.

На ПМЭФ МФЦ Петербурга планируют подписать ещё одно соглашение, связанное с помощью в оформлении судебных исков.

"Если человек хочет обратиться в суд с исковым заявлением, мы будем принимать документы для того, чтобы помочь ему правильно их оформить, а затем передавать организации, которая выиграла у нас в конкурсе и которая будет являться нашим агентом и партнером. Они будут помогать изготавливать документы и передавать уже заявителям", — пояснил Александров.