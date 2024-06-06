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Эксперт Елена Макеева объяснила, как получить компенсацию после ДТП с участием электросамоката или гироскутера

Эксперт рассказала, как получить компенсацию после ДТП с электросамокатом

1:12
Страхование

Эксперт по страхованию Елена Макеева дала рекомендации пострадавшим в ДТП с участием электросамокатов или гироскутеров. Об этом сообщают "Известия".

Эксперт рассказала, как получить компенсацию после ДТП с электросамокатом
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По словам Макеевой, наиболее частым случаем ДТП является ситуация, когда человек на электросамокате сбивает пешехода на тротуаре. В таком случае необходимо вызвать сотрудников ГАИ для фиксации происшествия, что позволит впоследствии получить возмещение ущерба от виновника.

Эксперт отметила, что в документах должны быть подробно зафиксированы все обстоятельства ДТП, включая размер ущерба пострадавшего и адреса регистрации участников. Важно также сохранить кассовые чеки, подтверждающие покупку повреждённых вещей. Затем необходимо отправить заказное письмо с уведомлением на адрес регистрации виновника ДТП, описав ситуацию и предложив в течение 30 дней урегулировать вопрос в досудебном порядке.

Макеева добавила, что в случае ДТП в парке следует обратиться в администрацию, а при аварии на проезжей части — вызвать сотрудников ГИБДД.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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