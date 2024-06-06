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Дагестан возглавил список регионов с наибольшей долей договоров ОСАГО, переданных в перестрахование

РСА выявил регионы с самой высокой долей убыточных договоров ОСАГО

2:51
Страхование

Республика Дагестан заняла первое место по доле договоров ОСАГО, переданных в перестраховочный пул, за период с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года: более двух третей, или 85,3% заключённых договоров ОСАГО, были переданы в пул.

РСА выявил регионы с самой высокой долей убыточных договоров ОСАГО
Фото: freepik.com by jcomp is licensed under public domain

На втором месте оказалась Чеченская Республика с 75,1% договоров ОСАГО, переданных в перестрахование. Средняя доля договоров ОСАГО, передаваемых в перестраховочный пул по всей России, составляет 9,9%. Об этом сообщил президент Российского Союза Автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, ссылаясь на данные союза.

Третье место заняла Республика Тыва, передав в пул 53,6% договоров ОСАГО. Кабардино-Балкарская Республика с показателем 53,1% заняла четвертое место. На пятом месте Приморский край с 49,7%, на шестом — Республика Северная Осетия-Алания с 49,4%. Седьмое место заняла Карачаево-Черкесская Республика с 49,1%. Восьмое место у Республики Ингушетия с 46,2%, девятое — у Республики Бурятия с 36,8%. Замыкает десятку регионов Еврейская автономная область с 27,1%.

Москва и Санкт-Петербург оказались среди регионов с самой низкой долей договоров ОСАГО, передаваемых в перестраховочный пул: в Москве передано 5% договоров, в Санкт-Петербурге — 4,1%.

"Традиционно первую десятку рэнкинга регионов по доле высокоубыточных, передаваемых в перестраховочный пул договоров ОСАГО занимают одни и те же регионы. Так Республика Дагестан вновь занимает первое место, в ней в пул было передано более, чем две трети заключённых договоров ОСАГО. Этот показатель, как и у всех в топ-10 существенно превышает среднее значение по России, что может говорить о высоких рисках мошенничества по ОСАГО, а также о высокой частоте аварий в регионе", — отметил Евгений Уфимцев.

Он напомнил, что перестраховочный пул был создан для передачи договоров ОСАГО из высокоубыточных сегментов рынка, что позволяет равномерно распределять выплаты по таким договорам между всеми страховщиками-участниками рынка ОСАГО, обеспечивая доступность услуги обязательного страхования автогражданской ответственности и поддерживая финансовую устойчивость страховых компаний.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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