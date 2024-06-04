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Правоохранительные органы Владивостока возбудили 41 дело о страховом мошенничестве

Во Владивостоке число страховых мошенников выросло вдвое

1:49
Страхование

По итогам 2023 года, по обращениям сотрудников Службы экономической безопасности Владивостокского филиала "АльфаСтрахование", правоохранительные органы возбудили 41 уголовное дело по фактам страхового мошенничества, что вдвое больше по сравнению с предыдущим годом.

Во Владивостоке число страховых мошенников выросло вдвое
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В целом по Сибири и Дальнему Востоку количество возбуждённых дел с аналогичным составом выросло в три раза с 2022 года. Особенно резкий рост зафиксирован в Красноярском крае, Иркутской области и Алтайском крае.

Наиболее распространёнными схемами мошенничества остаются автоподставы и фиктивные ДТП, когда преступники устраивают столкновения на сложных участках дорог для получения необоснованных страховых выплат, формально признавая других водителей виновными в ДТП, или инсценируют аварии с участием своих автомобилей.

Также часто встречаются случаи переоформления полисов ОСАГО на умерших владельцев автомобилей и оформление полисов ОСАГО "задним числом" после уже произошедшего ДТП. Набирает обороты бытовое и ипотечное мошенничество, когда после оформления полиса страхования ипотеки владелец незаконными путями оформляет инвалидность при отсутствии соответствующих заболеваний или их меньшей степени.

"Количество уголовных дел растет, ведутся следственные действия. Их результатом станут новые судебные процессы и реальные сроки для мошенников. Выражаем благодарность правоохранительным органам, которые профессионально борются с проявлениями мошенничества в нашем регионе", — заявила директор Владивостокского филиала "АльфаСтрахование" Светлана Бердникова.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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