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В Великобритании хакеры парализовали систему переливания крови в нескольких больницах

Лондонские больницы остановили работу после мощной кибератаки

1:53
Страхование

Несколько лондонских больниц были вынуждены остановить работу после атаки программы-вымогателя на провайдера, помогающего обеспечивать переливание крови и лабораторные услуги, сообщает Bloomberg.

Лондонские больницы остановили работу после мощной кибератаки
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Поставщик лабораторных услуг Synnovis подтвердил факт киберпреступления во вторник и заявил, что работает с Национальной службой здравоохранения для минимизации последствий. В компании отметили, что в результате атаки пострадали пациенты в больнице Гая и Святого Фомы, больнице Королевского колледжа, а также в медучреждениях на юго-востоке Лондона.

Из-за потери доступа к ИТ-системе переливания крови Фонда Гая и Сент-Томаса NHS был вынужден выдавать только срочные компоненты крови.

В лондонском филиале NHS заявили, что взлом оказал “значительное влияние” на способность больниц оказывать услуги. При этом медучреждения оказывали неотложную помощь в обычном порядке.

Компания Synnovis сообщила об инциденте в полицию и офис Уполномоченного по информации. Министерство здравоохранения и социальной защиты, NHS England и Национальный центр кибербезопасности также расследуют инцидент, сообщил представитель правительства Великобритании.

Медицинские учреждения по всему миру всё чаще становятся мишенями хакеров, которые блокируют доступ сотрудников к важнейшим системам или крадут конфиденциальные данные пациентов ради получения выкупа. Так, подразделение страховой компании UnitedHealth Group Inc. в феврале подверглось кибератаке, которая парализовала большую часть системы здравоохранения США. В июле банда киберпреступников атаковала Barts Health NHS Trust, в больницах которой обслуживается около 2,5 миллионов человек.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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