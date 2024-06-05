"Это печальный день": в Южной Каролине кантри-бар вынужден закрыться из-за дорогой алкогольной страховки

В США популярный кантри-бар закрылся из-за высоких расходов на алкострахование

2:06 Your browser does not support the audio element. Страхование

Популярное кантри-заведение в Гринвилле, Южная Каролина, закрылось спустя почти 30 лет работы, сославшись на высокую стоимость страхования ответственности за употребление алкоголя в штате. Об этом сообщают Post and Courier и другие новостные агентства.

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В среду салон Blind Horse, годами принимавший у себя известных артистов и устраивавший танцы, разместил в социальных сетях сообщение о том, что завершает свою работу.

"Из-за требований к страхованию употребления алкоголя в Южной Каролине мы, к сожалению, вынуждены закрыть наши двери… Это были замечательные 29 лет”, — говорится в сообщении заведения.

Салону грозит уже два судебных иска по инцидентам, связанным с употреблением алкоголя.

"Это печальный день для танцевальной сцены Южной Каролины", — заявил газете Columbia инструктор по танцам Blind Horse.

Blind Horse — далеко не единственное заведение, вынужденное закрыться из-за резкого роста страховых взносов за продажу спиртного. Страховые премии подскочили с 2018 года, когда штат одобрил закон о страховании ответственности за употребление алкоголя, требующий выплаты 1 миллиона долларов в качестве страхового возмещения от заведений, где подают спиртное после 17:00. Страховка покрывает иски о телесных повреждениях или материальном ущербе, предъявленные бизнесу в результате действий лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, которым заведение подавало или продавало алкоголь. Закон был принят после громкой автомобильной аварии, в результате которой погибли два человека и серьезно пострадал полицейский.

С тех пор владельцы бистро и ресторанов и местные страховые агенты жалуются, что страховые взносы выросли более чем втрое, что ставит заведения перед выбором: нарушать закон либо закрываться.

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