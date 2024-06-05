Западные санкции бьют по Средиземноморью: теневой флот России создаёт угрозу для Греции

Reuters: находящиеся под санкциями российские танкеры угрожают экологии

Российские танкеры, обходящие западные санкции, создают больший риск для Средиземноморского региона, и Греция предпринимает дополнительные защитные меры для защиты своего побережья, сообщил Reuters во вторник министр судоходства страны.

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В прошлом месяце ВМС Греции распространили рекомендацию, фактически запрещающую движение судов у берегов юго-восточного Пелопоннеса. Мера была направлена на то, чтобы ограничить поставки российской нефти с судна на судно за пределами Греции.

По оценкам Греции, до 850 нефтяных танкеров образуют так называемый теневой флот, перевозящий нефть из Ирана, Венесуэлы и России в обход ограничений на экспорт нефти. Аналитики выражают беспокойство, что суда, перевозящие нефтеналивные грузы, представляют серьезную экологическую проблему, так как их трудно отследить, и у них нет стимулов следовать стандартам судоходства.

"Я вижу некоторые угрозы окружающей среде, в частности, в таких районах, как Средиземное море, и очень близко к нашему материку и островам”, — заявил министр по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты Греции Христос Стилианидис в кулуарах недели судоходства Posidonia в Афинах.

По его словам, теневые суда создали "большую проблему для справедливой международной торговли нефтью".

Обходящие санкции танкеры на сегодняшний день были вовлечены по меньшей мере в 50 инцидентов, включая пожары, отказы двигателей, столкновения, потерю рулевого управления и разливы нефти, говорится в майском отчёте немецкого страховщика Allianz Commercial.

"Что касается нас, то мы, без сомнения, выступаем против этого вида торговли. Мы не можем смириться с этой ситуацией так близко к нашему побережью”, — сказал Стилианидис.

Напомним, что ранее индийская компания отозвала страховку у перевозящих российскую нефть танкеров. Bloomberg сообщал, что ЕС рассматривает введение санкций против российской компании "Ингосстрах" — крупнейшего страховщика российских нефтевозов. Из-за западных санкций танкеры вынуждены уходить в теневой флот, что, по мнению Евросоюза, создаёт большую опасность для экологии, так как в случае разлива нефти не с кого будет взыскивать нанесённый ущерб.