Западные санкции бьют по Средиземноморью: теневой флот России создаёт угрозу для Греции

Российские танкеры, обходящие западные санкции, создают больший риск для Средиземноморского региона, и Греция предпринимает дополнительные защитные меры для защиты своего побережья, сообщил Reuters во вторник министр судоходства страны.

Фото: commons.wikimedia.org by Жан-Филипп Буле is licensed under GNU Free Documentation License