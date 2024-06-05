Украина обогащает Чехию: в 2024 беженцы принесли в казну на 3 миллиарда больше, чем получили

Novinky: Чехия богатеет за счёт украинских беженцев

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Доходы Чехии повысились за счёт работающих украинских беженцев, сообщает местное издание Novinky.

Фото: flickr.com by spoilt.exile is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

«За первые три месяца этого года они (беженцы) принесли государственной казне почти на 3 млрд крон больше, чем получили от неё", – говорится в публикации.

По словам аналитика Министерства труда и социальных дел Чехии Магдалены Климешовой, поступления в казну идут за счёт налогов и взносов на социальное и медицинское страхование пребывающих в стране граждан Украины.

Ссылаясь на статистику, автор отмечает, что почти 30% украинских беженцев имеют более одного места работы.

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