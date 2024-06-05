Остался крайним: в Тольятти производителя засудили за некачественный трансформатор для "Россетей"

"СОГАЗ" отсудил у "Тольяттинского трансформатора" 19 млн рублей

2:01 Your browser does not support the audio element. Страхование

Компания "СОГАЗ" через суд взыскала с "Тольяттинского трансформатора" 19 миллионов рублей за поставленный клиенту страховщика некачественный трансформатор, сообщает АСН.

Фото: commons.wikimedia.org by ShinePhantom is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Оборудование было приобретено для объекта, котрый обслуживает ПАО "Россети Сибирь" — горно-обогатительного комбината "Наседкино" в Забайкальском крае. 22 июня 2021 силовой трансформатор вышел из строя из-за короткого замыкания. ПАО "Россети Сибирь" демонтировало трансформатор, после чего обратилось за возмещением ущерба в "СОГАЗ".

Страховщик признал случай страховым и выплатил компенсацию. В октябре 2022 г. компания решила взыскать эту сумму с "Тольяттинского трансформатора", пишет "Самарское Обозрение". производитель свою вину в поломке не признал, заявив, что трансформатор вышел из строя из-за "неквалифицированного вмешательства в конструкцию третьих лиц наладочной или эксплуатирующей организации".

Суд назначил судебную экспертизу, которая показала, что поломка оборудования произошла по причине заводского дефекта, а точнее, неполной пропитки изоляции или её высокой влажности. Нарушений правил эксплуатации силовых трансформаторов эксперты не выявили.

В результате суд постановил взыскать с "Тольяттинского трансформатора" 19 млн рублей в пользу "СОГАЗа".

"Споры подобного характера являются достаточно сложными, всегда возникает вопрос о соотношении действий пользователя и качества самого товара", — прокомментировал решение суда старший партнёр Адвокатского бюро "Яблоков и партнеры" Александр Тамодлин.

Он добавил, что такие судебные решения "накладывают отпечатки на репутацию любого производителя".

Ранее в ХМАО мужчина засудил страховую компанию, отказавшуюся расторгнуть договор.