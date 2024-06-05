ДМС и его покрытие: что включают в себя стандартные полисы и на какие услуги можно рассчитывать

От скорой помощи до стоматологии: какие медицинские услуги покрывает полис ДМС

1:58 Your browser does not support the audio element. Страхование

Добровольное медицинское страхование (ДМС) предоставляет широкий спектр медицинских услуг, дополняя обязательное медицинское страхование (ОМС). ДМС позволяет получать качественное медицинское обслуживание в лучших клиниках и у специалистов высокой квалификации.

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Стандартный полис ДМС обычно включает амбулаторно-поликлинические услуги, такие как консультации врачей, диагностика, лабораторные исследования и физиотерапия. Также полис покрывает услуги скорой помощи и экстренную госпитализацию. Одним из значимых преимуществ ДМС является возможность выбора лечебного учреждения и врача, что повышает уровень комфорта и доверия пациента к лечению.

Стационарное лечение также входит в стандартный полис ДМС, включая хирургические операции, анестезию и реабилитацию. Кроме того, полис может покрывать стоимость медикаментов, необходимых во время госпитализации.

Дополнительно, многие полисы ДМС включают стоматологические услуги, медицинские осмотры и вакцинацию. Некоторые страховые компании предлагают расширенные программы, включающие услуги психолога, диетолога и даже спортивные реабилитационные программы.

Однако, стоит учитывать, что полис ДМС не покрывает расходы на косметические процедуры, плановые медицинские осмотры для оформления справок, лечение хронических заболеваний вне обострения и некоторые дорогостоящие операции.

При выборе полиса важно внимательно изучить условия договора и список покрываемых услуг, чтобы избежать неприятных сюрпризов. ДМС — это инвестиция в здоровье, поэтому стоит выбирать страховую программу, максимально соответствующую вашим потребностям и образу жизни.