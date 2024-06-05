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Топ-6 эффективных методов защиты от мошенничества при заключении страховых договоров

6 советов, которые помогут вам избежать страхового мошенничества

1:40
Страхование

Мошенничество в сфере страхования является серьёзной проблемой, которая может привести к значительным финансовым потерям. Однако есть несколько шагов, которые помогут избежать обмана и защитить себя.

6 советов, которые помогут вам избежать страхового мошенничества
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Выбирайте надёжные компании

Исследуйте страховые компании, прежде чем заключить договор. Читайте отзывы, проверяйте рейтинги и лицензии. Надёжные компании имеют долгую историю работы и положительную репутацию.

Внимательно изучайте договор

Перед подписанием внимательно прочитайте все условия страхового полиса. Убедитесь, что понимаете все пункты, особенно касающиеся исключений и ограничений.

Проверяйте агентов

Если вы работаете с агентом, проверьте, имеет ли он лицензию и является официальным представителем компании. Не стесняйтесь попросить удостоверение личности и проверить его подлинность.

Избегайте подозрительных предложений

Будьте осторожны с предложениями, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой. Мошенники часто предлагают низкие тарифы или большие выгоды, чтобы привлечь жертв.

Храните документы

Сохраняйте все документы, связанные с вашей страховкой, включая копии полисов, квитанции об оплате и переписку с компанией. Это поможет вам в случае споров или необходимости подачи жалобы.

Сообщайте о подозрительной деятельности

Если вы подозреваете мошенничество, немедленно сообщите об этом в страховую компанию и соответствующие органы. Это поможет предотвратить дальнейшее распространение мошеннических схем.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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