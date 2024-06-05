Роспотребнадзор помог жителю Югорска вернуть 65 тысяч рублей за неиспользованную страховку по кредиту

Житель Югорска получил 65 тысяч рублей за неиспользованную страховку

0:51 Your browser does not support the audio element. Страхование

Роспотребнадзор помог жителю Югорска вернуть деньги за неиспользованную страховку, связанную с кредитом. Об этом сообщили в окружном Роспотребнадзоре.

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"Потребитель досрочно исполнил кредитные обязательства, в связи с чем он обратился в страховую компанию с заявлением о расторжении договора страхования и возврате страховой премии за неиспользованный период. В связи с отказом в удовлетворении требований потребитель обратился в суд", — сообщили в Роспотребнадзоре.

Юристы ведомства поддержали заявителя в судебном процессе. В результате мужчине вернули деньги за неиспользованную страховку, компенсацию морального вреда и взыскали штраф с компании. Общая сумма составила 65 тысяч рублей, как сообщает издание URA.RU.