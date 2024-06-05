Правильное использование полиса ВЗР: как минимизировать потери при страховом случае за границей

Эксперты рассказали, как правильно использовать страховой полис за границей

1:15 Your browser does not support the audio element. Страхование

Большинство российских туристов не задумываются о том, как правильно использовать страховой полис для выезжающих за рубеж (ВЗР). Однако в случае наступления страхового случая, он не только обеспечивает квалифицированную помощь, но и минимизирует потери.

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Главное правило использования полиса путешественника: при наступлении страхового случая необходимо немедленно связаться со своим страховщиком или ассистанс (партнёрская компания в стране пребывания) и сообщить о происшествии. После этого нужно дождаться направления в медицинский центр (укажут, куда именно ехать) или приезда врача в случае неотложной помощи.

В экстренной ситуации можно самостоятельно вызвать скорую помощь, уведомив страховую компанию. Расходы покроются полисом при условии, что лечение соответствует условиям страхового договора, правилам страхования и диагнозу застрахованного.

Важно помнить о возможных исключениях из страхового договора. Например, опция "Спорт и активный отдых" не включена в большинство стандартных страховых договоров для путешественников и требует дополнительного подключения и оплаты, как сообщает портал Банки.ру.