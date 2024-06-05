Большинство российских туристов не задумываются о том, как правильно использовать страховой полис для выезжающих за рубеж (ВЗР). Однако в случае наступления страхового случая, он не только обеспечивает квалифицированную помощь, но и минимизирует потери.
Главное правило использования полиса путешественника: при наступлении страхового случая необходимо немедленно связаться со своим страховщиком или ассистанс (партнёрская компания в стране пребывания) и сообщить о происшествии. После этого нужно дождаться направления в медицинский центр (укажут, куда именно ехать) или приезда врача в случае неотложной помощи.
В экстренной ситуации можно самостоятельно вызвать скорую помощь, уведомив страховую компанию. Расходы покроются полисом при условии, что лечение соответствует условиям страхового договора, правилам страхования и диагнозу застрахованного.
Важно помнить о возможных исключениях из страхового договора. Например, опция "Спорт и активный отдых" не включена в большинство стандартных страховых договоров для путешественников и требует дополнительного подключения и оплаты, как сообщает портал Банки.ру.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.