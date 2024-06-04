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"Это очень красиво выглядит": выполнима ли задача Минсельхоза по страхованию 30% посевов

Эксперт Корбут: в России почти нет инструментов для агрострахования

2:50
Страхование

Агрострахование призвано хеджировать риски, но не должно создавать новые, рассказал в рубрике "Колонка эксперта" независимый эксперт аграрного рынка, член Экспертного Совета Национального аграрного агентства Александр Корбут.

Эксперт Корбут: в России почти нет инструментов для агрострахования
Фото: commons.wikimedia.org by kallerna is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что не менее трети посевов в России должны быть застрахованы. В Национальном союзе агростраховщиков эту задачу назвали выполнимой.

Корбут подчеркнул, что страхование — нужная опция, однако часто фермеры не получают выплат при наступлении страхового случая. Это происходит по нескольким причинам, пояснил эксперт. Во-первых, чтобы подтвердить наступление страхового случая, поле должно находиться в зоне действия метеостанции. а их количество серьёзно сократилось.

"Во-вторых, у страховщиков всегда найдутся причины, по которым можно отказать в выплатах. Например, требуется соблюдение технологической карты, в которой, в частности, записано, к какому числу должен быть завершён сев. Но что, если пошли дожди, и посевная закончилась позже? Здесь возникает чисто формальный момент: можно решить, что это подпадает под страховой случай, а можно и по-другому", — рассказал он.

Самой неприятной причиной Корбут назвал отсутствие разнообразия инструментов страхования. По его словам, есть страхование от чрезвычайных ситуаций и расширенное. Именно поэтому в ряде регионов сейчас объявляют ЧС — чтобы аграрии могли получить компенсации ущерба, объяснил специалист.

"И всё. А вот большого набора страховых продуктов у нас нет. В том же Китае, если не ошибаюсь, их почти два десятка. Там сельхозпроизводитель может застраховать падение своих доходов, а не просто от ЧС", — отметил он.

Корбут подчеркнул, что агрострахование в РФ начало развиваться почти одновременно с китайским. Тем не менее в КНР сейчас страхуется 82% посевов, и фермеры делают это по своей инициативе, в то время как в России застраховано менее 30% площадей, а субсидии аграриев привязаны к страхованию, указал эксперт.

"Если же оценивать поставленную задачу по страхованию не менее 30% посевов, то можно сказать, что Минсельхоз всегда ставит планку пониже, чтобы всегда её можно было достичь и отчитаться: перевыполнили план, инструменты и механизмы, которые предложены министерством, эффективно работают и стимулируют страхование. Это очень красиво выглядит", - подытожил Корбут.

Ранее страховщики компенсировали аграриям убытков на 350 млн рублей из-за майских заморозков.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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