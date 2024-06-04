"Это очень красиво выглядит": выполнима ли задача Минсельхоза по страхованию 30% посевов

Агрострахование призвано хеджировать риски, но не должно создавать новые, рассказал в рубрике "Колонка эксперта" независимый эксперт аграрного рынка, член Экспертного Совета Национального аграрного агентства Александр Корбут.
Ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что не менее трети посевов в России должны быть застрахованы. В Национальном союзе агростраховщиков эту задачу назвали выполнимой.
Корбут подчеркнул, что страхование — нужная опция, однако часто фермеры не получают выплат при наступлении страхового случая. Это происходит по нескольким причинам, пояснил эксперт. Во-первых, чтобы подтвердить наступление страхового случая, поле должно находиться в зоне действия метеостанции. а их количество серьёзно сократилось.
"Во-вторых, у страховщиков всегда найдутся причины, по которым можно отказать в выплатах. Например, требуется соблюдение технологической карты, в которой, в частности, записано, к какому числу должен быть завершён сев. Но что, если пошли дожди, и посевная закончилась позже? Здесь возникает чисто формальный момент: можно решить, что это подпадает под страховой случай, а можно и по-другому", — рассказал он.
Самой неприятной причиной Корбут назвал отсутствие разнообразия инструментов страхования. По его словам, есть страхование от чрезвычайных ситуаций и расширенное. Именно поэтому в ряде регионов сейчас объявляют ЧС — чтобы аграрии могли получить компенсации ущерба, объяснил специалист.
"И всё. А вот большого набора страховых продуктов у нас нет. В том же Китае, если не ошибаюсь, их почти два десятка. Там сельхозпроизводитель может застраховать падение своих доходов, а не просто от ЧС", — отметил он.
Корбут подчеркнул, что агрострахование в РФ начало развиваться почти одновременно с китайским. Тем не менее в КНР сейчас страхуется 82% посевов, и фермеры делают это по своей инициативе, в то время как в России застраховано менее 30% площадей, а субсидии аграриев привязаны к страхованию, указал эксперт.
"Если же оценивать поставленную задачу по страхованию не менее 30% посевов, то можно сказать, что Минсельхоз всегда ставит планку пониже, чтобы всегда её можно было достичь и отчитаться: перевыполнили план, инструменты и механизмы, которые предложены министерством, эффективно работают и стимулируют страхование. Это очень красиво выглядит", - подытожил Корбут.
Ранее страховщики компенсировали аграриям убытков на 350 млн рублей из-за майских заморозков.
Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?