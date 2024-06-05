Более 28 тысяч полных циклов ЭКО проведено в России за первые четыре месяца 2024 года по программе ОМС

В первые четыре месяца этого года в России по программе обязательного медицинского страхования (ОМС) было проведено свыше 28 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на международном конгрессе "Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний".
"Повышается доступность вспомогательных репродуктивных технологий в нашей стране за счет средств обязательного медицинского страхования. В 2023 году после ЭКО родились более 32 тысяч детей. При этом за первые четыре месяца 2024 года проведено более 28 тысяч полных циклов ЭКО", — отметил Михаил Мурашко.
Министр также сообщил, что в 2023 году около 46 тысяч женщин, которые планировали прервать беременность, изменили свое решение благодаря системе индивидуальной медико-психологической и социальной помощи, как сообщает Информационный центр Правительства Москвы.
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