Более 28 тысяч полных циклов ЭКО проведено в России за первые четыре месяца 2024 года по программе ОМС

Более 28 тысяч полных циклов ЭКО проведено в России по ОМС в начале 2024 года

1:09 Your browser does not support the audio element. Страхование

В первые четыре месяца этого года в России по программе обязательного медицинского страхования (ОМС) было проведено свыше 28 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на международном конгрессе "Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний".

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"Повышается доступность вспомогательных репродуктивных технологий в нашей стране за счет средств обязательного медицинского страхования. В 2023 году после ЭКО родились более 32 тысяч детей. При этом за первые четыре месяца 2024 года проведено более 28 тысяч полных циклов ЭКО", — отметил Михаил Мурашко.

Министр также сообщил, что в 2023 году около 46 тысяч женщин, которые планировали прервать беременность, изменили свое решение благодаря системе индивидуальной медико-психологической и социальной помощи, как сообщает Информационный центр Правительства Москвы.