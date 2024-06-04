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В СПЧ предложили обязать трудовых мигрантов оформлять ДМС на родственников

Демичева: мигрантов нужно обязать покупать ДМС на членов семьи

1:03
Страхование

Трудовых мигрантов, въезжающих в Россию с семьями, следует обязать приобретать на родственников полис добровольного медицинского страхования (ДМС) с покрытием полного объёма необходимой медицинской помощи, заявила глава благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ольга Демичева на  заседании Совета по вопросам обеспечения прав граждан в сфере миграции.

Демичева: мигрантов нужно обязать покупать ДМС на членов семьи
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Демичева отметила, что возложить обязанность оформления страховки необходимо на самих мигрантов либо, что более правильно, на их работодателей.

Также член СПЧ предложила составить перечень обязательных единых медицинских документов, которые иностранцы должны предъявлять при въезде на территорию России.

Ранее страховщик рассказал школьникам, студентам и абитуриентам, как справиться со стрессом в период экзаменов и эффективно к ним подготовиться.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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