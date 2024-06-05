Верховный суд РФ напомнил о запрете страхования убытков от игр, лотерей, пари и освобождения заложников

ВС напомнил, что убытки от участия в лотереях, играх и пари не подлежат страхованию

Страхование убытков от участия в играх, лотереях и пари, а также расходов, связанных с освобождением заложников, не допускается, напоминает Верховный суд РФ в проекте постановления пленума.

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Согласно статье 928 ГК РФ, запрещено страхование следующих интересов: противоправных интересов; убытков от участия в играх, лотереях и пари; расходов, связанных с освобождением заложников. Договоры страхования, содержащие такие условия, являются ничтожными, подчёркивает ВС.

При этом отмечается, что нарушение требований по оформлению прав на объект страхования само по себе не свидетельствует о страховании противоправного интереса.

Например, нарушение таможенных правил при ввозе транспортного средства на территорию РФ, отсутствие разрешения на строительство или государственной регистрации прав на недвижимость не могут быть основанием для признания недействительным договора добровольного страхования в соответствии с пунктом 2 статьи 930 ГК РФ, если у страхователя имеется страховой интерес в отношении данного имущества (пункт 1 статьи 930 ГК РФ), поясняет высшая инстанция.

Если у страхователя отсутствует страховой интерес в момент заключения договора страхования, то договор страхования является оспоримым по общему правилу (пункт 2 статьи 930 ГК РФ), указывается в проекте постановления.

Также документ допускает заключение договора страхования на имущество, страховой интерес в отношении которого у страхователя (выгодоприобретателя) возникнет в будущем при приобретении данного объекта. Например, допустимо заключение договора страхования на будущую вещь, создаваемую в результате долевого участия в строительстве.

Утрата страхового интереса после заключения договора страхования не является основанием для признания его недействительным, уточняет ВС.