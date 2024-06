Верховный суд РФ напомнил о запрете страхования убытков от игр, лотерей, пари и освобождения заложников

Страхование убытков от участия в играх, лотереях и пари, а также расходов, связанных с освобождением заложников, не допускается, напоминает Верховный суд РФ в проекте постановления пленума.

