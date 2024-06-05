Конференция ВСС: проблемы натурального возмещения в автостраховании и предложения экспертов по их решению

Специалисты по автострахованию обозначили основную проблему в сфере ОСАГО

0:51 Your browser does not support the audio element. Страхование

Во вторник, 28 мая, в Центре событий РБК в Москве состоялась XIX Международная конференция по страхованию, посвящённая 30-летию Всероссийского союза страховщиков (ВСС) "30 лет ВСС — от прошлого к цифровому будущему".

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Мероприятие собрало несколько десятков экспертов, включая представителей государства и крупнейших страховых компаний России. Программа конференции включала пленарное заседание, где участники вспомнили зарождение страховой отрасли в современной России около 30 лет назад и обсудили текущие вызовы. Также прошли круглые столы по различным видам страхования — жизни, автострахованию, агрострахованию, медицинскому страхованию и другим. Актриса Юлия Пересильд выступила в роли сомодератора одной из дискуссий.

Главной темой конференции стала цифровизация услуг. Множество спикеров, включая президента ВСС, РСА и НССО Евгения Уфимцева, обсудили это направление. Уфимцев подчеркнул необходимость двигаться вперёд, адаптируя страховую отрасль к цифровым изменениям, приводя в пример "короткий" полис ОСАГО на один день и запуск удаленного урегулирования убытков после ДТП летом 2023 года. Эти нововведения ускоряют процесс урегулирования и снижают риск ошибок благодаря автоматической обработке данных.

Круглый стол по автострахованию, модератором которого был вице-президент ВСС Евгений Васильев, выделил проблемы натурального возмещения. Васильев напомнил, что возможность ремонта автомобилей по ОСАГО появилась в 2017 году, но осложнилась из-за ухода автопроизводителей и нарушений логистических цепочек.

Заместитель гендиректора, директор по розничному страхованию "Альфа-Страхования" Александр Горин отметил, что натуральное возмещение имеет больше проблем в ОСАГО, особенно в регионах с менее развитой инфраструктурой техобслуживания и доступностью запчастей. Участники круглого стола обсудили проблемы отсутствия дистрибуции, центральных складов и сложности доставки запчастей из-за санкций, что делает выполнение ремонта в установленные законом сроки (30 дней) практически невозможным.

Директор дирекции по урегулированию массовых убытков компании СОГАЗ Сергей Гончаров подчеркнул, что быстро, качественно и дёшево выполнить ремонт по ОСАГО в нынешних условиях невозможно, и страховое сообщество должно найти компромисс. Директор департамента урегулирования убытков розничного бизнеса "Ингосстраха" Максим Дмитриев добавил, что текущее давление на инфраструктуру и партнёров приводит к спорам и уходу партнёров, что осложняет ситуацию.

Эксперты предложили меры для решения этих проблем: легализацию использования б/у запчастей в ОСАГО, альтернативные предложения клиентам при сохранении гарантийных требований, изменение порядка клиринга и придание станциям, осуществляющим ремонт в ОСАГО, статуса отдельного участника процесса урегулирования убытков, как сообщает РБК.