Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Некрасова перечислила причины инсультов у детей
В день можно есть не больше 9 чайных ложек сахара
Названы интересные факты о психологии кошек
Наталия Гулькина вспомнила, как едва не утонула в детстве
Терапевт Алексеева рассказала, что не стоит торопиться открывать купальный сезон
Экспертное руководство: как избежать проблем с ремонтом китайских автомобилей в Росси
Нутрициолог Тиханычева посоветовала быть аккуратнее с черешней людям с болезнями ЖКТ
Имплантаты для груди: обзор популярных видов и альтернатив
Главные мифы об искривлении позвоночника назвала тренера по пилатесу
40% россиян готовы пересесть на электромобили: исследование СК "Ренессанс Страхование" выявило плюсы и минусы

"Ренессанс Страхование": 40% российских водителей готовы купить электромобили

1:39
Страхование

Согласно аналитикам компании "Ренессанс Страхование", 40% российских автовладельцев готовы заменить свои автомобили с ДВС на электромобили. Исследование также выявило как основные преимущества, так и недостатки электрокаров с точки зрения потенциальных покупателей в России.

"Ренессанс Страхование": 40% российских водителей готовы купить электромобили
Фото: wikimedia.org by Майкл Мовчин is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Наибольшую популярность электромобили имеют среди автовладельцев среднего возраста: в возрастной группе от 31 до 35 лет готовы пересесть на них 66%, а среди 41-45-летних — 39%. При этом основным условием для покупки электромобиля является наличие соответствующей инфраструктуры.

78% россиян никогда не ездили на электрокарах. Из тех, кто имел возможность опробовать этот вид транспорта, 60% оценивают его положительно. К основным достоинствам относят бесшумность, дизайн и экологичность.

Среди недостатков лидируют избыточная мощность и чрезмерная динамика, что отметили 18% респондентов. Это может быть связано с тем, что на российский рынок поступают преимущественно премиальные модели с мощными двигателями. Также 15% опрошенных указали на небольшой запас хода, а 14% — на длительное время зарядки аккумуляторов.

Кроме того, в страховой компании сообщили, что более 60% застрахованных электромобилей стоят дороже 5,5 миллиона рублей, тогда как среди автомобилей с традиционными ДВС этот ценовой сегмент занимает лишь 2,4%.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Что нужно сделать с пшеном перед варкой: раскрываем хитрость поваров для вкуснейшей каши

В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.

Перед варкой пшено лучше обжарить: рассказываем, зачем это делать
Подкормки для максимального урожая огурцов
Секреты небывалого урожая огурцов: 2 лучшие подкормки
Герань в доме: счастливая примета или примета несчастья?
Можно ли вывести пырей с огорода без химии
Появление САУ "Мальва" под Харьковом обнулит французские CAESAR Дмитрий Плотников Возвращение Ирана: Йемен повысил ставку в войне против Израиля и Запада Любовь Степушова Есть два способа приструнить американские беспилотники Андрей Николаев
Как ухаживать за волосами: советы и факты для борьбы с выпадением, сухостью и перхотью
Почему не стоит пить вчерашний чай: почему следует предпочесть свежезаваренный напиток
Эти 3 породы кошек абсолютно равнодушны к человеку: эксперты составили список
Эти 3 породы кошек абсолютно равнодушны к человеку: эксперты составили список
Последние материалы
Нутрициолог Тиханычева посоветовала быть аккуратнее с черешней людям с болезнями ЖКТ
Имплантаты для груди: обзор популярных видов и альтернатив
Российское Минэнерго предлагает добиваться у Китая обнуления пошлин на уголь
Главные мифы об искривлении позвоночника назвала тренера по пилатесу
Юрист назвал топ-5 схем черных риелторов
Кошка скончалась из-за духоты в салоне российского самолёта
Frontiers: перец чили может повышать риск развития ожирения
Россиянам рассказали, как правильно перевозить домашних животных в самолетах
Певица Слава приобрела элитную квартиру в центре Москвы за 119 миллионов рублей
Диетологи советую есть чеснок каждый день для улучшения здоровья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников