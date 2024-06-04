40% россиян готовы пересесть на электромобили: исследование СК "Ренессанс Страхование" выявило плюсы и минусы

"Ренессанс Страхование": 40% российских водителей готовы купить электромобили

1:39 Your browser does not support the audio element. Страхование

Согласно аналитикам компании "Ренессанс Страхование", 40% российских автовладельцев готовы заменить свои автомобили с ДВС на электромобили. Исследование также выявило как основные преимущества, так и недостатки электрокаров с точки зрения потенциальных покупателей в России.

Фото: wikimedia.org by Майкл Мовчин is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Наибольшую популярность электромобили имеют среди автовладельцев среднего возраста: в возрастной группе от 31 до 35 лет готовы пересесть на них 66%, а среди 41-45-летних — 39%. При этом основным условием для покупки электромобиля является наличие соответствующей инфраструктуры.

78% россиян никогда не ездили на электрокарах. Из тех, кто имел возможность опробовать этот вид транспорта, 60% оценивают его положительно. К основным достоинствам относят бесшумность, дизайн и экологичность.

Среди недостатков лидируют избыточная мощность и чрезмерная динамика, что отметили 18% респондентов. Это может быть связано с тем, что на российский рынок поступают преимущественно премиальные модели с мощными двигателями. Также 15% опрошенных указали на небольшой запас хода, а 14% — на длительное время зарядки аккумуляторов.

Кроме того, в страховой компании сообщили, что более 60% застрахованных электромобилей стоят дороже 5,5 миллиона рублей, тогда как среди автомобилей с традиционными ДВС этот ценовой сегмент занимает лишь 2,4%.