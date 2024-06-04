Осталось последнее препятствие: проверка ОСАГО по камерам может стартовать уже с октября

Система выявления по дорожным камерам наличия полисов ОСАГО может быть реализована уже с начала октября 2024 года, сообщает Avtospravochnaya. com.
Идея зреет уже давно. 29 декабря 2022 года Владимир Путин подписал закон о создании автоматизированной информационной системы страхования (АИС Страхование). С октября 2023 года функции оператора системы взяла на себя "дочка" Банка России — АО "НСИС". Страховщики передают данные по ОСАГО, каско и ДСАГО с 1 апреля 2024 года.
Тем не менее система контроля пока не работает, так как для этого требуются сложные технологические решения и налаженное взаимодействие нескольких ведомств.
В мае Российский союз автостраховщиков (РСА) официально пообещал, что вся информационная инфраструктура по ОСАГО будет окончательно передана НСИС до 1 октября 2024 года. Взаимодействие системы с МВД позволит оперативно проверять наличие "автогражданки" у водителей посредством камер ГИБДД.
Для запуска программы осталось преодолеть последнее препятствие — законодательство. Чтобы система работала, в КоАП необходимо внести поправки, устанавливающие лимит по количеству штрафов за езду без ОСАГО до одного в сутки. То есть если за день сразу несколько камер "поймают" одну и ту же машину без полиса, штраф водителю будет начислен только один раз.
Пока законопроект официально в Госдуму не внесён, но есть вероятность, что это произойдёт в осеннюю сессию парламента. В таком случае камеры начнут проверять ОСАГО в автоматическом режиме в 2025 году.
Ранее НСИС анонсировала запуск системы для выявления фактов двойного страхования.
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